经导管消融术——房颤的主流治疗手段

本期节目：房颤知多少？权威专家解读《房颤指南》

心房颤动，简称为房颤，是最常见的持续性心律失常。好发于中老年人，与高血压、冠心病、饮酒等因素有关。房颤发作时患者常出现心跳加快、胸闷气短、头晕乏力或者心前区不适等症状。有研究显示，一旦发生房颤，脑卒中、心衰的风险均会明显增加，轻者影响生活质量，重者可致残甚至致死。

房颤的治疗原则

恢复窦性心律。只有恢复窦性心律（正常心律），才能达到完全治疗房颤的目的，所以对于任何房颤病人均应该尝试恢复窦性心律的治疗方法。

控制快速心室率。对于不能恢复窦性心律的房颤病人，可以应用药物减慢较快的心室率，可以改善患者的症状，延缓心衰的发生和进展。

防止卒中和体循环栓塞。临床发现，在所有卒中患者中，由房颤引发的占比25%~30%。一般来说，与房颤相关卒中的一年致死率约50%，致残率40%，比非房颤患者的卒中预后差、复发率较更高。正因此，抗凝治疗对于房颤病人尤为重要。

对于某些疾病如甲亢、急性酒精中毒、药物所致的房颤，在祛除病因之后，房颤可能自行消失。

房颤的主流治疗手段——经导管消融术

经导管融术的原理是从房颤的发生机制出发，通过去除和抑制诱发房颤的兴奋灶、改良维持房颤的基质、平衡自主神经功能等，而达到预防和减少房颤发生、让紊乱的跳动恢复正常的目的。

房颤是一个进展性疾病，阵发性房颤消融后一年成功率90%以上。随着我们对房颤发病机制认识的不断深入和完善，以及导管消融技术的不断提高，导管消融治疗房颤的有效性和安全性还将会进一步获得改善，尤其是对于长程持续性房颤。

导管消融术其实并没有年龄上限，主要取决于患者的身体状况和生理状态，如果身体情况可以耐受，就可选择用这种手术去治疗，能为房颤患者带来症状和预后的显著改善。

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专家简介

刘少稳，主任医师、教授、博士生导师。瑞典隆德大学博士，现任上海市第一人民医院心内科主任、心脏病急救中心主任、房颤中心主任、卫计委心律失常介入治疗培训基地主任。

擅长：心律失常的药物及介入治疗（导管消融、起搏器植入），尤其是：心房颤动和复杂心律失常的导管消融治疗。

出诊时间：周四全天特需门诊（上海市一虹口院区）；周二上午特需门诊（上海市一松江院区）