心跳过快  一根消融导管6秒实现“减速”

正常成年人的心脏在静息状态下每分钟跳动60~100次，一生要跳25亿~30亿次。一旦心跳持续加速，就会有心慌、胸闷、气促不适等症状。65岁的广州市民袁阿姨近日就因心跳快如“飙车”，到中山大学孙逸仙纪念医院检查心电图，被诊断为“心房扑动”。该院心内科专家只用一根小小的消融导管，一眨眼的工夫就帮她给心脏减速。记者获悉，袁阿姨已经顺利出院。

心房扑动患者容易出现中风

65岁的袁阿姨有实施过二尖瓣置换术+“迷宫手术”（房颤的一种外科治疗方法），术后她的心律恢复到正常的窦性心律，她也定期到医院复诊。这一次新发的心房扑动，让袁阿姨有些意外。

“心房扑动简称‘房扑’，是一种常见的房性心律失常。”中山大学孙逸仙纪念医院心内科主任王景峰教授指出，心房正常情况下跳动的速度为60~100次/分，如果以250~350次/分的频率跳动，就属于心房扑动，持续下去可能会导致心功能减退，甚至进展为心力衰竭。

心脏的跳动是由窦房结发放命令，沿着规定的线路传导，直到完成心脏的跳动。心房扑动是一种与心房相关的快速性心律失常，此时心房的跳动频率为250~350次/分，以不同的比例下传到心室，心室的跳动次数大概130~240次/分，可引起心慌、呼吸困难、气促、活动耐力明显下降等不适。

王景峰介绍，心房扑动除了会有心慌、心跳太快、喘气、走两步就觉得不舒服等症状，还会引发脑中风，患者表现为偏瘫、流口水、嘴巴歪、说话不流利、手脚发软走不动等症状。长期的心动过快可导致心功能减退；同时因为心房快速地收缩，血流在左心房，特别是左心耳中形成湍流，可形成血栓，血栓脱落后可以引起脑中风。

6秒钟后

患者心跳恢复正常

记者获悉，像袁阿姨这种心脏术后的心房扑动多为不典型的房扑，药物治疗效果差。医院立即组织了多学科疑难病例讨论（MDT），决定为袁阿姨进行心脏介入手术——三维指导下射频消融术。

在王景峰教授指导下，该院谢双伦副教授熟练运用三维标测技术，准确找到导致心房扑动异常传导通路，确定为围绕二尖瓣环折返的房扑，射频消融6秒，袁阿姨心房扑动消失，转为正常的窦性心律，观察半小时，未见复发，术后无特殊不适。

经过一个月的随访，袁阿姨康复良好，心慌、胸闷等症状消失，恢复了正常生活。

需定期复查心功能

提防脑中风

谢双伦表示，心外科术后的房性心律失常，包括房扑、房速、房颤，机制复杂，单纯药物治疗效果差，射频消融术是最佳治疗手段，特别是在近些年发展起来的三维重建技术的协助下，可大幅减少辐射，显著增加手术成功率，减少手术时间，同时也减少患者术中痛苦，快速恢复正常生活。

目前，该手术经导管向心腔内导入的射频电流损伤范围在2~4 毫米，不会造成机体危害，已经成为目前根治阵发性心动过速最有效的方法，并用于临床，能“消灭”心房扑动，给心脏“减速”，让患者远离心慌、气短、偏瘫等不适症状，提高生活质量。

王景峰提醒，做过射频消融术的患者需要每个月定期到心内科门诊随访，做心电图检查，必要时需要做24小时动态心电图，检查有无短时间心脏乱跳。部分患者术后还需要短期服用抗凝药物，预防脑中风。（全媒体记者任珊珊 通讯员刘文琴、张阳、谢勇）