卫健委：发生大规模传播流行风险极低

禽流感又一次兴风作浪来“偷袭”人类了，这回，它们派出了一位“熟悉的陌生人”——H10N3。

国家卫生健康委6月1日通报，江苏省发现一例人感染H10N3禽流感病例。这名41岁的男性患者，目前居住在江苏镇江。4月23日出现发热等症状，4月28日因病情加重收入当地医疗机构救治。不过，目前患者病情稳定，基本达到出院标准。

其实，人类与H10N3早就相识。有专家表示，H10N3最早曾在1978—1981年日本北海道迁徙野鸟的监测工作中首次分离。

那么，在家族成员复杂的禽流感家族，H10N3是个什么样的存在，它的致病性强不强，又为何能乘虚而入“偷袭”人类？它是否会造成“人传人”，我们又该如何预防“中招”？

目前H10N3仍属低致病禽流感病毒

“评价禽流感病毒是否能跨宿主感染哺乳动物和人时，科研人员一般会将小鼠作为感染模型，分析禽流感病毒感染小鼠后，小鼠有无发病和死亡。”南京农业大学动物医学院教授平继辉告诉科技日报记者，2016年的一篇研究报道表明，一株在我国福建分离的鸭源H10N3病毒，可在家鸭和鸡体内较低水平复制，不表现临床症状，但病毒能够通过粪—口途径在家鸭之间和鸡群之间水平传播。

“研究分析发现，这株分离自福建的鸭源H10N3病毒对小鼠的致病性非常低。小鼠感染后，仅有轻微的体重下降，不会致死，属于典型的低致病性禽流感病毒特征。但由于禽流感病毒非常容易变异，上述病毒在小鼠体内适应并发生变异后则有可能感染小鼠，引起发病。”平继辉说，就目前在我国已经分离的H10N3来看，其仍属于低致病禽流感病毒，只是在我国的家禽中区域性有限流行，病毒在家禽中的检出率低，尚未对养殖业造成严重的问题。

近距离大量接触病毒可能致人感染

禽流感为何会感染人？“禽流感主要依靠飞沫、空气、气溶胶传播。在宰杀活禽的过程中，会产生大量气溶胶，都可能导致H10N3的传播。”武汉大学病毒学国家重点实验室教授徐可告诉科技日报记者，禽流感感染人，往往需要积累很多突变的基因，例如H7N9，但这需要经历漫长的进化过程，还需要跨越物种屏障，所以正常情况下很难实现。

“不过，有研究证明，人的下呼吸道的细胞受体，可以与禽流感病毒结合，如果近距离接触包含禽流感病毒的活禽或者肉制品等，病毒量瞬间很大，禽流感病毒就可能冲入人体下呼吸道，致使人感染。”徐可说。

平继辉的观点与之不谋而合，“不同亚型禽流感病毒间的重组，或者病毒自身的变异，有可能导致病毒跨宿主感染。此次H10N3感染人有可能是病毒基因组的某些关键位点，发生了人源病毒的特征性突变，获得了在人呼吸道复制的能力，具体信息有待于该感染人毒株序列公布后才能做出判断”。

镇江市疾控中心在其微信公众号中发布，携带和传播禽流感病毒的途径有候鸟的迁徙、牲畜的运输、家禽和笼鸟运输、合法或非法的鸟类贸易以及人类的交通等。禽流感病毒可在凉爽和潮湿的条件下存活较长时间，如禽类粪便和鼻腔分泌物。携带病毒的禽类或污染的环境，如活禽市场，是人类感染的主要来源，主要经呼吸道或密切接触禽类分泌物和排泄物而获得感染。

全球既往未见H10N3人间病例报道

近年来，禽流感就像一只幽灵，时常在不经意间让人类猝不及防。不同的病毒亚型，带来的危害也不同。

2020年，H5N8在欧亚大陆和非洲的至少46个国家中造成大量野禽和家禽死亡。同年12月，俄罗斯首次发现人类感染H5N8的病例，有七名家禽养殖场工人的H5N8病毒检测呈阳性。

平继辉介绍，目前在我国流行的低致病性H9N2，出现过跨越种间屏障感染人的病例，迄今为止全球共有59例确诊的H9N2直接感染人事件，但均属于一过性感染，病人迅速康复，未出现严重症状，也未有死亡事件发生。

“大家可以放心的是，低致病禽流感病毒，偶尔会发生变异，并在极低概率下感染给人，但感染后的症状通常比较轻微，例如表现为日常的感冒症状、头痛，嗓子痛、肌肉酸痛等，如果身体健康、自身免疫力强，即使不到医院就诊，依然能够在一周左右清除病毒并完全自愈，不会有任何后遗症。”平继辉说。

此次出现的H10N3感染人的事件，也大可不必惊慌。6月1日国家卫健委的通报指出，江苏省对所有密切接触者进行医学观察，在当地开展应急监测，均未发现异常情况。同时，专家评估认为，病毒全基因分析显示，H10N3病毒为禽源性，未具备有效的感染人的能力。全球既往未见H10N3人间病例报道，禽间H10N3病毒对禽呈低致病性。此次疫情为一次偶发的禽到人的跨种属传播，发生大规模传播流行的风险极低。

“也就是说，目前全球既往发现的H10N3禽流感，还没有跨宿主直接感染人。目前，也没有发现人传人的报道。”平继辉说。（记者 金凤）