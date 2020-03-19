农业农村部：高致病禽流感、口蹄疫等疫苗的生产企业已全面复工

人民网北京3月19日电 （许心怡）19日，国务院联防联控机制就畜禽产品保供稳价工作情况举行发布会。会上，农业农村部畜牧兽医局副局长魏宏阳表示，新冠肺炎疫情发生以后，饲料、兽药和屠宰三个行业遇到比较大的困难，经过这段时间的持续努力，加之现在整个新冠肺炎疫情防控形势明显好转，目前相关企业的生产经营已经基本恢复正常。

魏宏阳介绍，截至3月16日，在饲料企业方面，全国9711家获得许可证的企业，目前复工率已经达到了87%，其中排名前100位的重点饲料企业复工率已经达到了99%。今年前两个月，全国的饲料产量同比上涨了2%，全国主要豆粕生产厂的日产能现在每天接近20万吨，饲料基本满足需求。

兽药方面，目前全国生产企业的复工率也达到了85%左右，其中涉及到高致病禽流感、口蹄疫等疫苗的生产企业已经全面复工，这些主要的疫苗目前供应充足，库存量可以一次性满足60亿只家禽、5亿头猪和大概3亿头（只）牛羊的春节防疫需求，储备量超过了存栏的量。同时，兽药经营企业因为是直接面临养殖场户，现在的复工率也达到了88%。

屠宰方面，全国5520家生猪屠宰企业目前的复工率达到了87%，其中年屠宰量在2万头以上的企业2638家，开工率达到了92%。16个主产省的家禽屠宰企业开工率达到了83%。

魏宏阳表示，目前整个畜牧产业链已经高效协同运转起来，畜产品的稳产保供有了一个良好的基础。