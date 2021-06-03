夏日已至，健身旺季也随之到来。开店潮、教练招聘热、门店收入上涨……经过一段低谷期，健身行业呈现出复苏的景象。不过与往年不同的是，今年竞争更激烈了。用户对健身房的态度更为理性，新业态新模式也给传统健身房带来更大挑战，一个明显的表现是动辄上千平方米的场馆想活下去变得更难了。

怎么办？

一个办法是大幅度减小门店面积，做“小而精”的场馆——如乐刻，三四百平方米的面积，让它在诸多商业中心、写字楼布局都不成问题，从而吸引周边白领。

大场馆也并非完全没有生存空间，它们可以实现更丰富的功能，比如附带泳池，这是小场馆无法比拟的。但想要更好活下去，还需打破传统经营理念：“大而全”和“小而精”并非完全对立，抱团取暖，或许意味着更多机会。

尽管目前这样的做法在国内还比较少见，但在一些健身俱乐部成熟度更高的海外市场，已有类似做法可资参考。比如拥有200多家门店、9个品牌近1800个精品工作室的加盟商Xponential Fitness，将旗下不同品类健身工作室布局在相邻地点，以满足消费者多样化健身需求。

简言之，聚合不同品类场馆，让资源高效运转起来，或许能吸引更多有不同健身偏好的用户。

资料来源：GymSquare精炼微信公众号等

本报记者 康 朴整理