超过8周再接种第二剂 同样可以产生有效抗体

在6月1日傍晚进行的广州市疫情防控新闻发布会上，针对近期市民热切关注的暂缓接种新冠疫苗的个人预约和暂停社会接种问题，广州市疾控中心副主任张周斌进行了详细回应。他表示，超过8周再接种新冠疫苗第2剂，同样可以激发机体产生有效的保护抗体，完成全程接种。

暂缓疫苗接种是为避免两线作战

张周斌表示，前一天的新闻发布会上提到了暂缓接种新冠疫苗的个人预约、暂停社会接种，主要是从人力统筹、避免人群聚集造成传播风险、抗体起效时间对疫情防控所起作用三个方面来考虑的。

首先，尽快扑灭这次疫情是当前最重要的事情，防控主动提级，实施“防控抢在锁定前、扩大排查跑在先”的防控策略，开展核酸大排查，密接和次密接的甄别追踪转运以及流调等工作，都需要大量的医务人员参加，才能够确保防控再加速、再加码、再加量。而大规模的人群接受新冠疫苗接种也需要大量医务人员。为避免两线作战，必须集中优势兵力投入疫情防控战，确保在最短的时间内扑灭疫情。然后再调整资源，全力推进新冠疫苗接种工作。

第二，在目前的形势下，减少人员聚集是阻断疫情传播的重要手段之一。但是，近一段时间市民接种新冠疫苗的意愿非常高涨，很多人没有预约到也跑到现场排队，这就造成了一定程度上的聚集，个别接种点聚集的情况还非常严重。为避免人群高度聚集造成一些不必要的感染风险，先暂缓疫苗接种，集中力量进行核酸检测。

第三，从接种疫苗到产生抗体，让人体产生针对疾病的免疫力，是需要一定时间的。不是说今天接种了疫苗，明天就有免疫力，可能需要十几二十天，甚至更长的时间。根据每个人的身体状况，个体差异会有所不同，但肯定不是短短一两天、一个星期就能够产生抗体。因此，近期着急去排队接种疫苗，对于抵御此次疫情感染的风险实际上是没有什么帮助的。

“基于以上原因，我们暂缓了个人预约和社会接种。”张周斌表示，“但是针对重点行业、重点群体的团体预约和集体接种没有停止，仍然是按照属地管理的原则，由区级行业主管部门根据本辖区重点行业岗位实际接种情况，向区防控指挥办提出申请，获得同意之后再实行有序的集体接种。”

超过8周接种第2剂没有不良影响

未按时全程接种疫苗是否会影响疫苗保护效力或对身体产生不良影响？对此大家都很关心。

张周斌表示，目前推荐新冠病毒灭活疫苗第2剂在3周以上、8周以内完成，是希望大家尽快完成全程接种，让疫苗能尽快发挥作用。实际上，超过8周接种第2剂同样可以激发机体产生有效的保护抗体。根据国家出台的《新冠病毒疫苗接种技术指南》，第2剂没有按照推荐时间完成接种的市民，只需后续补种第2剂疫苗即可，不需要重新开始全程接种。因此，只要完成了两剂次疫苗接种，疫苗保护效力就不会受到影响，也不会对身体产生不良影响。

恢复疫苗接种后将优先安排第2剂接种

张周斌表示，开展人群新冠病毒疫苗接种工作，不仅是市民个人的强烈意愿，也是建立群体免疫屏障的需要。对于目前无法预约接种的市民，请大家不要担心，等疫情控制后，会尽快恢复大规模人群疫苗接种工作。对于已接种了第1剂的市民，在恢复个人预约的社会接种后，会对第2剂间隔较长的市民进行梳理，优先安排第2剂接种。

“市民一定要保持良好卫生习惯，一定不能够放松戴口罩、勤洗手、保持社交距离。最重要的是不要聚集，尽量减少聚餐次数，特别是在核心区、警戒区之外的市民，很多人可能觉得疫情离自己挺远挺安全的，因此呼朋唤友三天一小聚，五天一大聚。请大家一定要把疫情防控当作自己的事情来做，减少聚集，大家共同努力才能尽快地扑灭这次疫情。”张周斌最后呼吁。（黄庆、李妍、缪璟）