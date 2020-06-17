全球首款新冠灭活疫苗受试者全部产生抗体

6月16日，国药集团中国生物武汉生物制品研究所研制的新冠病毒灭活疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床试验盲态审核暨阶段性揭盲会在北京、河南两地同步举行。揭盲结果显示，接种疫苗组受试者均产生高滴度抗体，按照0,28天程序接种两剂中和抗体阳转率达100%。

此次武汉生物制品研究所的新冠灭活疫苗临床试验历时66天，为随机、双盲、安慰剂对照的Ⅰ/Ⅱ期临床研究，旨在评价新冠灭活疫苗在18-59岁健康受试者中，按照低、中、高剂量和0,14、0,21和0,28不同程序接种后的安全性和免疫原性，重点关注疫苗接种后的细胞免疫变化情况，探索了疫苗接种的免疫程序、免疫剂量、安全性、免疫原性及体内抗体水平的变化趋势。

截至目前，Ⅰ/Ⅱ期临床研究受试者共1120人，已全部完成2针次接种。接种疫苗组受试者均产生高滴度抗体，18-59岁组中剂量按照0,14天和0,21天程序接种两剂后中和抗体阳转率达97.6%，按照0,28天程序接种两剂中和抗体阳转率达100%，无一例严重不良反应。这也是迄今为止时间最长、数据最全面、效果最理想的新冠疫苗临床研究结果。

据中国生物介绍，疫苗Ⅲ期临床的海外合作正在积极推进中，已经与多个国家的企业及机构确定了合作意向，4月建成的高生物安全等级生产车间也已具备满足紧急接种需求的量产能力。