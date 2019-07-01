疫苗管理法12月1日施行
6月29日，十三届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过疫苗管理法，该法自2019年12月1日起施行。全国人大常委会办公厅在京举行的疫苗管理法专题新闻发布会上，国家药品监督管理局局长焦红表示，和一般药品相比，疫苗具有其特殊性，主要体现在：一是疫苗涉及公共安全和国家安全，疫苗管理法明确规定疫苗是国家战略性、公益性产品；二是疫苗是用来预防和控制传染病非常有效的公共卫生手段；三是疫苗产品在生产过程中具有复杂性，这意味着疫苗生产必然会有更多要求。
焦红表示，我国有45家疫苗生产企业，可以生产60种以上的疫苗，年产能超过10亿剂次。我国曾在2011年和2014年两次通过了世界卫生组织疫苗管理体系的评估，这是世界卫生组织对我国疫苗产业和监管能力的充分肯定。
国家药品监督管理局药品监管司司长袁林表示，疫苗管理法在加强疫苗监管方面有很多新的举措。一是要求全面落实各方的责任，二是重点强化了各个环节的监管措施，三是进一步强调和明确了要加强信息公开，四是进一步加强疫苗的监管。现在全国只有800名国家级的药品检查员，疫苗管理法明确提出，要在中央和省两级，建立职业化、专业化的检查员队伍，强化检查员队伍的建设和能力的建设，进一步加强对疫苗的监督、检查和全生命周期的监管，保障疫苗的质量和安全。
关于预防接种异常反应补偿范围实行目录管理的提问，国家卫生健康委疾病预防控制局副巡视员崔钢表示，我国已经建立了比较完善的疫苗接种异常反应监测系统，希望尽快拿出目录为异常反应鉴定和调查诊断服务，让老百姓更放心。 （记者叶龙杰）
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