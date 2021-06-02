人民时评：更好保障儿童用药

儿童是祖国的未来，保障儿童用药的重要性不言而喻。药片虽小，却是事关民生福祉的大事

“徒手掰药片”“药片捣成粉”“冲剂减一半”……不少父母在给孩子喂药时，都有过这样的经历。儿童用药剂量如何精准拿捏，确保用药安全，是一个十分重要的问题。

对成人来说，服药剂量会在说明书上清晰标注，但大量常用药说明书并没有注明儿童用量。好一点的情况是按照儿童体重、年龄标明相应剂量范围，而更为普遍的是“儿童用量酌减”或“遵医嘱”，缺少明确的儿童适应症和用法用量，也未明确标注不良反应警示等信息。药品使用说明书“说而不明”现象，考验儿科医生的临床经验和能力水平，也对家长的药物知识和用药水平提出了较高要求。

“吃药靠掰，用量靠猜”现象的产生，很大程度上是因为儿童专用药品短缺。为了解决缺药问题，很多时候医生们只能选择将成人药物按比例划分出合适的剂量给儿童。但在实际操作中，由此产生的用量不清晰、分药不准确等问题，增加了儿童用药的风险隐患。近年来，因儿童过量服药而造成药物中毒的事件并不鲜见，凸显出加强儿童用药安全的重要性和紧迫性。

儿童专用药的相对匮乏，需要从药物研发、生产上加以解决。从全球来看，儿童用药适宜的品种、数量、剂型都相对较少。这与儿童药物开展研发、临床试验成本较高紧密相关，也与儿童尚未发育成熟、疾病进程具有自身特点等因素有关。儿童药物面向的人群数量较少，市场需求远不如成人药物，但相对来说，研发投入多、要求高。很多家长不愿意让儿童参与临床试验，使得儿童药物开展临床试验较难，收集数据难度更大。此外，儿童发病往往具有时间短、进程快的特点，对临床试验基地的要求也更高。高投入、高要求、市场规模小的现状，让很多制药企业缺乏积极性。对我国来说，儿童用药市场需求相对较大，基本用药需求目前已得到满足，未来需要进一步发展完善儿童药物研发、临床试验、供应、使用、支付等体系。

第七次全国人口普查数据显示，我国0—14岁儿童有25338万人，占总人口的17.95%，他们的身体健康关系千家万户的幸福。我国历来重视儿童用药的保障供应工作。从印发《关于保障儿童用药的若干意见》，对保障儿童用药提出具体要求，到成立儿童用药专家委员会，指导儿童药品的审批及使用；从要求加强医疗机构儿童药品配备，增加儿童用药的可及性，到对儿童药品实施优先审评审批，陆续制定3批鼓励研发申报儿童药品清单，等等，我国儿童用药情况不断改善。2019年，我国医保目录调整中通过常规准入新增儿童用药38个，2020版医保目录中儿童用药的保障力度持续加大。相关政策陆续出台，极大鼓励了我国儿童药物的研发，推动儿童药物品种、剂型、规格逐年增加，提升了儿童用药的安全性、便利性。

儿童是祖国的未来，保障儿童用药的重要性不言而喻。药片虽小，却是事关民生福祉的大事。今后，有必要不断完善政策，鼓励儿童药物研发、临床试验，开展综合评价，强制儿童药物开展儿科研究并完善药品说明书，开展儿童用药不良反应监测等，确保儿童用药安全性，减少用药风险，保障儿童健康成长。全社会都重视起来，协同发力，必将更好保障儿童用药，助力健康中国建设。

《 人民日报 》（ 2021年06月02日 05 版）