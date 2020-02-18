农业农村部：我国目前禽流感发生率极低 不必“谈禽色变”

人民网北京2月18日电 （许晓华）今日，国务院联防联控机制就“菜篮子”稳产保供工作情况举行发布会。农业农村部畜牧兽医局局长杨振海在回答记者提问时表示，目前，我国禽流感发生率非常低，大家不必“谈禽色变”，可以放心食用经检疫合格、合法上市的禽产品。

杨振海介绍，目前，禽流感疫情随候鸟的传播，在全世界分布比较广泛，近两年世界动物卫生组织通报近1000起疫情。 我国2005年在全国实施H5亚型禽流感强制免疫，从2017年秋季实施H7亚型强制免疫，H5、H7亚型高致病性禽流感疫情先后迅速得到控制。2019年，全国共报告发生4起疫情。与此对应的是，人群中高致病性禽流感的感染和死亡病例也随之大幅下降，可以说我国目前禽流感无论是禽间还是人间发生率都是非常低的，大家不必“谈禽色变”，可以放心食用经检疫合格、合法上市的禽产品。

杨振海说，2月份，湖南邵阳和四川南充分别发生一起高致病性禽流感疫情，两个养殖场都是中小养殖场，存栏家禽10347羽，死亡6340羽，目前疫情处置工作已经完成，共扑杀疫区家禽28214羽。经当地畜牧兽医部门排查，周边的家禽养殖场没有发生异常的情况。经当地卫生健康部门监测，密切接触人员目前临床均健康，采样监测均为阴性。据专家分析，这两起疫情均由野鸟传播导致的可能性比较大，可以说是“祸从天降、毒自鸟来”。两起禽流感疫情警示，重大动物疫病病原污染面广、传播途径多，防控难度大，决不可以掉以轻心。

最后，杨振海表示，下一步，将全力以赴做好高致病性禽流感等重大动物疫病的春季免疫工作，切实抓好关键措施的落实，及时处置突发的疫情，确保疫情不蔓延。