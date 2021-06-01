去协和看感冒很牛吗（新视野）

前不久，北京一家医院的医生说了一档事，耐人寻味。

有一个外地患者对这位医生说，我很牛。医生问他，你怎么牛？他说，我得了感冒是去协和看的。医生回怼道，那你真牛，你得了感冒完全可以在当地看，干吗坐飞机来北京到协和看？把看病当成一种炫耀吗？

这位医生的质疑背后，凸显了某些人一种扭曲的心态，就是把优质医疗资源的获取，当成显示自己身份和地位的象征。骨子里还是一种特权思想在作祟：你看，我得了个芝麻绿豆大的病，都能去协和这样的大医院看，我多厉害！

这种思想观念确实需要纠正。不过，从病人角度看，希望能在北京的大医院看病、做手术，心里更踏实，是可以理解的。但得了感冒发烧这种病也去协和，挤占了稀缺的优质医疗资源、耽误了更需要专家的病人不说，拿大炮轰蚊子，本身就是浪费弹药。

有人可能说了，感冒也能死人，让大医院的大专家看，消除隐患，能更放心。如果是定点合同医院，这道理能说通，但专门从外地赶过来到协和看感冒这类常见病，确实浪费社会医疗资源。大家如果都抱着小病大治的思路，“全民上协和”的状况就不会改变。

这就会导致，一方面，大医院里本就人山人海的聚集性医疗难以避免，分级诊疗更是无法推进，另一方面，基层医疗机构业务则相应萎缩。如此一来，既影响优质医疗资源发挥最佳效益，也影响服务体系整体效率，并且推高了总体医疗费用，加重了患者负担。

医疗卫生这个瓶子里的水目前是不满，但这些年来水位一直在很快上升。医改这些年下来，各地纷纷出台措施，有的推进县乡医院一体化，有的探索建立医疗集团，有的政府出资订单式培养大学生村医……千方百计推动优质医疗资源下沉，建立符合国情的分级诊疗制度，增强了民众在医疗卫生方面的获得感。

希望这些进步能给那些有点儿小毛病就想着上协和的人一点启示、一点信心。