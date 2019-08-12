夏天感冒，分清寒与热

成都中医药大学副研究员 蒲昭和

夏季天热多暑湿，人患感冒以“热感冒”（风热感冒）、暑湿感冒居多。不过，夏季因寒邪入侵而引起感冒的人群也很多，比如空调房温度过低而受寒，晚上不盖衣被而受凉，或贪凉饮冷而受寒等，这类感冒属“寒感冒”（风寒感冒）。感冒初起不太严重时，通过食疗、按摩和生活起居共同调理，是一种有效和简便的治疗方法。但应学会“对症”，只有先分清感冒的寒与热，才能事半功倍。

姜糖水适宜治寒感冒。夏季因受寒引起风寒感冒的主要症状有恶寒、发热、无汗、头身酸痛、流清涕、咳痰稀白、口不渴等症状，患者只要有“恶寒、发热、流清涕、头痛或身痛”主征，即可判断为寒感冒，此时可选姜糖水发汗散寒。生姜切三五片，红糖30克，加水适量煎煮后趁热服下。如头痛剧烈、身沉重，可加葱白三节同煎。

热感冒可选绿豆汤。夏季感冒以热感冒最多，其特点是热象明显或有体温升高、微恶风（不想让风吹，风吹就难受）或出汗、咽干咽痛、咳嗽、鼻塞或流黄涕、口渴、小便黄或大便干等，这种感冒以“身热、咽干痛、咳嗽、黄涕、口渴”为主要特征，这时食用绿豆汤比较对症。取绿豆100~150克，洗净，加水适量煎煮至绿豆烂熟，即可喝汤食豆。中医认为，绿豆可清热解毒、消暑、利水。需要注意的是，绿豆不宜与其他中药同时服，以免解药，可错开2小时再服药。

夏季热感冒也可选用荷桑菊花饮，取荷叶、桑叶各30克，菊花15克，煎汤或泡茶饮服均可。荷叶能清暑利湿、凉血；桑叶、菊花可疏散风热、清肺润燥。三味合用有疏内解表、祛暑化湿之效，对风热感冒效果不错。

夏季暑湿为殃，人还易得暑湿感冒，症状特点是身热微畏寒、头痛、腹痛（或腹泻）、口淡无味、口中黏腻等。这种感冒当以清暑祛湿为主。可用荷叶、扁豆、大米煮粥食用，或以鲜藿香叶10克，砂糖适量，水煎服。

另外，穴位按摩和生活起居调理，也有助减轻感冒的不适症状。

头痛按揉太阳穴。太阳穴在眉梢与目外眦之间，向后约一横指的凹陷处，用中指反复按揉1分钟。

发热按揉风池穴。风池穴位于颈后枕骨下缘，距耳朵后部约两手指宽处。两手拇指点住风池穴，用力揉动数十次。

鼻塞或流涕搓摩迎香穴。迎香穴在鼻翼外缘中点旁，鼻唇沟中，用两手食指分别按住鼻翼两侧穴位，以顺、逆时针的方向各搓摩50次。

咳嗽喉痛按摩天突穴。天突穴在胸骨上窝中央，可反复指压（一放一松）20~30次。

生活起居方面，应做到以下几方面：1.夏季热伤风，一般不用捂汗法，否则会加重发热、喉痛、咳嗽等症状。2.多喝白开水或者淡盐水，有助降低体温，预防脱水。3.少吃油腻和辛辣食物，多吃新鲜蔬果，如橘子、柚子、西红柿、香蕉等。4.减少活动、多休息，有助增强抵抗力。5.感冒时可反复用盐水冲洗鼻腔，将鼻腔中的毒素洗出。如发热较重，可用凉毛巾湿敷头颈或湿毛巾擦身，以助降温。▲