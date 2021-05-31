国家卫健委：疫情呈现传播速度较快、毒株传播力强特征

人民网北京5月31日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日举行新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，进入5月以来，全国累计报告新增本土确诊病例50例，连续18天报告新增本土确诊病例或无症状感染者，涉及多个省份。国务院联防联控机制已派出工作组，赴广东指导疫情处置工作。

疫情呈现出传播速度较快、毒株传播力强特征

近期，一些地方相继出现本土散发病例，在我国入境防控政策已经非常严格的情况下，还会出现由境外输入病例造成的本土病例，是不是意味着病毒防控的难度增大了？常态化防控措施会相应进行调整吗？

米锋指出，疫情呈现出传播速度较快，毒株传播力强的特征。

中国疾控中心研究员冯子健表示，最近一个时期，特别是在广州、深圳发生的本土疫情，都是由境外病毒输入引起的。深圳是由最早在英国发现的变异病毒所导致的，它的传染性和传播能力比以往病毒有所增强。在广州发生的疫情，则是由最早在印度所发现的变异病毒所引起的。这两个病毒的传播能力都比以前有所增强，对现有的防控措施提出了不小的挑战。

采取最坚决、最果断、最严格措施阻断疫情传播

米锋表示，要采取最坚决、最果断、最严格措施，控制中高风险地区聚集性活动和人员流动，阻断疫情传播；落细、落准社区防控要求，切实做好居家隔离人员管理、健康监测、物资保障等工作；强化“外防输入”各项措施，加强重点人群健康监测。

冯子健表示，新冠肺炎作为一种新发的传染病，对它的认识是在不断深入、不断丰富和完善的，随时可能遇到这样或那样的新情况、新问题，在防控中要高度警惕，严防麻痹和松懈的情绪。

“现阶段我国疫苗接种工作在快速推进，但是离建立完善的人群免疫还有相当大的距离。所以，我们要继续做好'外防输入、内防反弹'的各项防控工作，确保这些措施都能得到有效的落实。”冯子健说。

另外，对于即将到来的端午小假期，冯子健建议，个人要做好预防，包括在公共场所戴口罩，注意个人的手卫生，注意呼吸道礼仪。另外，中风险、高风险地区人员尽量避免非必要的旅行，减少疫情跨地区传播。如果在旅行途中发生了发热、呼吸道症状，要及时退出旅行，避免和其他人接触，及时就医，特别是到有发热门诊的规范化的医疗机构去就诊。