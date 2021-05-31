广州疫情“早茶传播链”为何放倒多人

75岁的郭阿婆唯一的爱好是每天“打卡”不同的茶楼，点上“一盅两件”，享受广州老西关的悠闲生活。5月21日，她确诊为新冠肺炎轻症患者，感染的是发现于印度的变异病毒株。根据官方通报，“不排除意外暴露造成偶发感染”。

随后，“又一间”茶点轩服务员姚某因未戴口罩给郭阿婆送餐感染；宋阿婆与郭阿婆同时在茶点轩吃饭感染；宋阿婆和亲戚一起吃饭传染给了侄女；宋阿婆11岁的孙子在托管班传染了同学；宋阿婆到酒店吃早茶传染了另一个阿婆；宋阿婆的儿媳到佛山培训传给了同事；培真小学的家长在筛查中发现被感染；宋阿婆还传染了女儿……

梳理“早茶传播链”可以发现，患者曾共同居住、就餐或托管等。

广州此轮疫情在短短10天内，已出现5代传播个案。5月21日至30日14时，广州市累计报告确诊病例5例、无症状感染者21例。广州市卫生健康委主任黄光烈指出，此轮疫情中的病毒传播速度非常快，传播力很强，对防控工作提出了极高要求。

“感染者中已检测的基因测序结果高度同源，均为传播速度极快的变异株（B.1.617）。”广州市卫健委副主任陈斌介绍，流调显示感染者均与之前阳性病例有共同聚餐、活动轨迹重叠等情形。

广州市疾病预防控制中心副主任张周斌强调，根据流行病学调查，传播速度快是此轮疫情和以往疫情最大的不同。“传播力强体现在病毒可以通过吃一顿饭等短暂的非直接接触造成传播”。

在此轮广州疫情之前，疫情常态化防控期间，广东共发生过6起境外输入关联的本地疫情，均在7天内得到控制，未发生传播扩散。

相对于广州疫情，5月21日发布的深圳疫情传播链明确，源头基本能判定为与盐田港区的国际货轮作业相关。

最近3天，广州、佛山新增的几个感染者个案值得关注。

5月28日广州新增的无症状感染者5号，并不在此前郭阿婆的感染链条上。官方通报，她是荔湾区居民，因喉咙痛就医，在医院排查出新冠病毒核酸阳性。

5月29日佛山南海区报告新增1例确诊和2例无症状感染者，是一起祖孙三代的家庭聚集性疫情，同时从“密接”牵出了1例无症状感染者，都是在大规模核酸筛查中被发现的。

这些个案的传播链尚未被公布，类似感染源头不清晰的个案，也给溯源工作带来挑战。

本轮疫情发生以来，广东疫苗接种数量创新高，截至5月27日24时，累计接种5098.39万剂次，累计接种3899.17万人，共有1211.99万人完成两剂接种。（记者 林洁）