越南发现“变异新冠病毒混合体”

新华社电 越南卫生部长阮青龙29日说，越南发现一种新的变异新冠病毒，兼具最初在英国发现变异病毒和最初在印度发现变异病毒的特征。

越南新闻门户越南快报网站援引阮青龙的话报道：“我们对近期确诊感染新冠病毒的患者进行基因测序，发现一种新的变异病毒，这种病毒是最初在英国发现变异病毒和最初在印度发现变异病毒的混合体。”

阮青龙说，越南很快将向全球公布新变异病毒的信息。

越通社报道，第四波新冠疫情4月27日袭扰越南以来，这个东南亚国家发现这种多毒株的变异新冠病毒。

最初在印度发现的变异病毒是越南近期主要流行的变异病毒，最初在英国发现变异病毒在中部滨海城市岘港等地发现。越南先前报告7种变异新冠病毒，加上这种具有混合特征的变异病毒，累计报告8种变异新冠病毒。

按阮青龙的说法，实验室培养发现新的变异病毒更容易传播、复制速度更快。这解释了越南多地短期内确诊病例激增的原因。

4月底以来，越南超过3600人确诊感染新冠病毒。这些确诊病例大约占越南现存病例的一半。疫情暴发以来，越南累计确诊6396例，其中输入病例1492例；累计病亡47人。