综述：越南重启防控措施应对疫情反弹

根据越南卫生部当地时间10日18时数据，越南全国累计新冠确诊病例847例，累计死亡13例，累计治愈399例。在此前多日无新增本土确诊病例的情况下，7月25日以来越南多个省市接连报告了数百例本土病例，感染源头至今未查明，多地已重启此前放宽的社会隔离等防控措施。

越南此次疫情反弹以中部岘港市为中心，短时间内迅速向多地扩散。7月25日，越南卫生部宣布岘港市一名57岁男性确诊感染，该男子过去近一个月未离开过该市，但曾前往当地医院就诊。随后包括首都河内、南部胡志明市、中部广南省等多地报告新增本土病例，多与岘港相关，但源头仍未查明。据越南卫生部公布的信息，截至目前，全国已有10余个省市出现本土病例。

7月31日，越南卫生部报告该国首例新冠死亡病例，为一名70岁男性。目前，越南报告的所有死亡病例均为患有基础性疾病的患者。

此前，越南的新冠疫情主要经历了两个阶段。第一阶段始于1月23日，越南报告该国首批新冠确诊病例，截至2月中旬全国共报告16例确诊病例，3月初越南实现病例“清零”。

第二阶段始于3月初，越南发现多例来自欧美的输入性病例，随之出现本土病例和聚集性感染。越南政府强化了入境限制和检疫政策，并于4月1日起在全国范围内实施为期15天的社会隔离措施。从4月16日6时至7月25日6时，越南连续100天未报告本土确诊病例，其间新增病例均为输入病例。

世界卫生组织驻越南代表朴岐东近日在接受新华社记者采访时说，越南此前实现有效疫情防控的原因主要包括对疫情进行早期和主动应对，通过全社会努力实现资源快速调配，以及全面可靠的沟通机制和信息发布。

“越南及早、及时地启动了响应机制，”他说，“在疫情暴发初期，越南就成立了多部门联合的国家新冠疫情防控指导委员会，并立即制定了国家层面的应对计划。”

朴岐东说，此次岘港市发现本土确诊病例后，越南也迅速展开了调查、追踪、隔离等响应措施。“过去几天里迅速增加的确诊病例反映了这一快速响应的结果。”

作为当前越南最主要的疫情暴发点之一，岘港医院7月以来接收过7000余名住院病人、3万余名非住院病人，目前这些人均已隔离并取样检测。与上阶段疫情相比，此次岘港疫情出现了许多不同的感染方式，最普遍的是家庭聚集性感染。

据越通社报道，越南卫生部日前要求各地加快对7月1日至28日间从岘港市返回人员进行追踪和调查。根据越南政府总理阮春福的指示，岘港市自7月28日起实行至少14天的社会隔离措施，从岘港市前往外地的人员需进行新冠病毒检测，当地暂停非必要经营活动，抵离岘港市的境内客运航班、水路客运航线以及省际和市内固定列车客运线路等也暂停。

此外，河内、胡志明市、广南省、庆和省等地也分别采取了封锁确诊病例居住街道等高风险区域、要求酒吧等非必要服务场所暂停营业、禁止聚集性活动、处罚公共场所不戴口罩者等防控措施。

据越通社报道，阮春福8月7日在政府疫情防控会议上表示，越南发生本地感染的风险依然较高，特别是在接下来两周，重点地区包括岘港市、广南省、河内、胡志明市等，要求在维持生产经营活动的同时，确保严格的防疫措施。他指示相关部门为在岘港市、广南省以及其他高风险地区增建野战医院做好准备，并要求出现疫情的地区保证检测用品和生物制剂等材料充足，以便及时进行新冠病毒检测。

在此次岘港市疫情暴发之前，由于百日未报告新增本土确诊病例，越南各地社会生活已逐步恢复正常，防疫措施有所放松，公共场所很多人已摘下口罩。越南政府已将复工复产提上日程，还采取了刺激国内旅游业、恢复国内航线等措施。

朴岐东说，此次岘港市疫情暴发提醒人们，新冠大流行远未结束，务必继续保持警惕。“少量病例或零病例并不意味着零传播。在这背后，病毒可能已经在无症状或症状轻微的感染者当中‘悄无声息’地传播。”（新华社记者黄硕 陶军）