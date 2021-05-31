电子烟销售点普遍提供试吸服务

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④ 图①②④中，在不同的公共场所均有人吸食电子烟 图③商场中电子烟广告非常显眼

“世界无烟日”特别策划之调查

今天是第34个“世界无烟日”，主题为“承诺戒烟，共享无烟环境”。如今，越来越多的人关注到电子烟问题。北京青年报记者从北京市控烟协会了解到，根据不完全统计，今年1至5月，“无烟北京”平台收到的电子烟相关投诉件比去年同期增加了3倍以上。“世界无烟日”前夕，北青报记者走访了写字楼、商场、餐厅、地铁、火车站等本市30余处公共场所后发现，不仅电子烟销售点遍布各大型商圈，而且大部分店铺可以提供试吸服务，成为控烟投诉“重灾区”之一。在各类公共场所，吸食电子烟现象也十分普遍。不过，目前电子烟并未明确纳入《北京市控制吸烟条例》的管控范围，相关场所的管理尺度参差不齐：有部分公共场所明确可以吸电子烟，也有场所明确不允许吸，会主动劝阻但劝说效果有限，也有的场所态度暧昧，对于能不能吸电子烟并无明确说法，吸烟者也感受不到监管的存在。

现象1

电子烟售卖点聚集商场内 普遍可现场试吸

北青报记者走访发现，不少综合性商场成为电子烟销售点的“聚集地”，比如，在通州万达广场就至少分布着3家电子烟销售点，朝阳大悦城仅地下一层就有4家电子烟销售点同时营业，搜秀城五层则有5家电子烟销售点。而这些销售点，往往因为顾客的试烟行为引发市民投诉。

为招揽顾客，这些销售点打出各式各样的广告和优惠信息，“危害小”成为通用卖点。“我们的电子烟对人体的危害比普通香烟小，口感还好，现在很多年轻人都喜欢买。”通州万达广场一家电子烟销售点的工作人员看到北青报记者走进店铺，便开始推销。

据了解，电子烟主要由烟油、加热系统、电源和过滤嘴组成，通过加热油舱中的烟油，将尼古丁等变成蒸汽或雾化后产生具有特定气味的气溶胶，供人吸食。北青报记者发现，市面上的电子烟产品可谓五花八门。

在通州万达广场的这家店铺柜台上，就摆着五颜六色的电子烟烟杆，销售人员介绍，这些烟杆已历经五代，每代都有不同特点，有的可以显示电量，还有的可以连接手机蓝牙，显示吸烟频率。柜台上还摆着标明尼古丁比例的各种口味烟弹，“红牛口味的这款烟弹含有3%尼古丁，吸阻强一点，还有薄荷味、茉莉花味、葡萄味、西瓜味，您喜欢吸阻强的还是喜欢味道柔和一点的？可以随便挑。”销售人员还为首次尝试电子烟的顾客推荐适合的产品。市面上，电子烟烟弹的尼古丁含量各不相同，价格从三十余元至数百元、上千元不等。

北青报记者发现，提供现场试吸服务成为电子烟销售点的“潜规则”。记者走访了位于国瑞城、搜秀城、朝阳大悦城、通州万达广场、丰联广场等处的13个电子烟销售点，除了国瑞城一处电子烟销售点明确不允许现场试吸外，其余12个销售点都可现场试吸。

因有人投诉试吸行为，有的商场明确不允许试吸，但仍有销售点依然偷偷提供试吸服务。5月28日，北京青年报记者跟随执法人员前往崇文门商圈开展日常控烟巡查，其中一家电子烟销售点在执法人员前来检查时明确表示不可以试吸电子烟。但第二天，北青报记者以购买者的身份再次来到该销售点，工作人员表示：“昨天执法人员来检查过，商场下了通知，要求不允许试吸。”但是，她却从柜台下方的盒子里迅速用镊子夹出一个白色的一次性试吸罩，并递给了记者。

也有的商户与执法人员“打游击”。北京青年报记者发现，部分电子烟品牌方曾签署承诺书，承诺不提供试吸服务，但自我约束效果十分有限。5月28日，北青报记者跟随执法人员来到搜秀城5层的一家电子烟店铺，当执法人员问店铺销售人员能否现场试吸时，该销售人员表示可以。不过根据该店铺出示的一张于2021年3月29日签署的“未成年人守护承诺书”，除了承诺不向未成年人售卖电子烟外，该店铺还承诺“严格遵守当地控烟要求，在已明确禁烟（含电子烟）的经营场所内，不提供试吸服务”。执法人员对销售人员进行了劝导，要求今后不再提供试吸服务。然而，当北青报记者第二天以购买者的身份再次前往该柜台，该店铺销售人员仍然表示可以试吸，承诺书形同虚设。

一家电子烟销售点工作人员从销售方的角度，说出了现场试吸问题的约束难点和尴尬之处，“不同于传统的烤烟，电子烟是新东西，口味种类很多，顾客不了解，买之前肯定想尝尝”。尽管相关执法部门传达了不让现场试吸的要求，但执行起来全靠商户自觉。

现象2

部分公共场所默许可以抽电子烟

目前，电子烟并未明确纳入《北京市控制吸烟条例》的管控范围。北青报记者走访多处写字楼、商场、车站、地铁等公共场所发现，对于能否吸电子烟没有统一的要求，有的场所工作人员明确表示可以吸，不在监管范围内。北京站候车室旁边的一处洗手间内，公放着禁止抽烟的提示语，一名保洁人员介绍，在这里抽传统的卷烟肯定是不允许的，控烟条例有明确规定，但是对于电子烟，“可以吸”。候车厅旁边一家快餐店的工作人员也介绍，如果在店里抽卷烟，烟感报警器会自动报警，但是在店内抽电子烟没事，是可以的。通州万达广场一处洗手间内，保洁人员也给出了同样的答复。

丰联广场写字楼内的一名保洁人员介绍，“在厕所里抽烟的话容易从外面闻到烟味，会有人管，但电子烟产生的烟小，应该没事，也有人在厕所抽电子烟”。北青报记者在朝阳大悦城一家烤鱼餐厅中询问服务员是否可以吸电子烟，这位服务员直接告诉记者“可以”。此外，多个地铁站内的保洁人员也表示，可以在厕所里抽电子烟。

还有一些公共场所对电子烟吸食者采取无视和默许的态度。5月28日下午4点左右，中关村e世界一层底商的一家咖啡厅内，一位顾客一边和其他人聊天，一边吸着电子烟。北青报记者观察了近15分钟，店里的工作人员从这位男士的身边来回走过5次，但均无视其吸电子烟行为。

现象3

公共场所劝阻电子烟效果十分有限

北青报记者在走访中了解到，不少公共场所的经营者或工作人员对于电子烟的态度很明确，不允许吸食，也会不同程度地劝阻吸食电子烟行为，但他们的意图往往无法彻底贯彻，吸烟者也能“钻空子”，使相关方自发的约束行为显得有些无力。

在部分场所，有工作人员表示，只要看到吸电子烟行为就会主动上前劝阻，但北青报记者调查发现，这种劝阻通常是“雷声大、雨点小”。5月29日下午，北青报记者在北京站的一家麦当劳店内看到，一名男子坐在座位上用餐，面前就放着一支电子烟，在记者观察的半小时内，他时不时拿起来吸食一口，其间并没有工作人员劝阻。当记者询问餐厅前台的一名服务员店内能否吸食电子烟时，该服务员明确表示：“不可以吸，可能我们刚才没注意到，看到的话就会制止。”另外，在车公庄西地铁站，一位保洁员告诉北青报记者，厕所里、甚至连站台上都有吸电子烟的，他们看见了会劝，但不好管。在搜秀城的一家KTV内，一位服务员也给出了类似的回答。

不过，还有的场所态度相对暧昧。比如，朝阳区世贸天阶一家烤肉店的服务员表示，会有顾客在店内吸电子烟，如果客人少，他们不会管，但是如果有客人举报，他们就会去劝，“不会强行阻止，但如果是传统卷烟的话，不管顾客高不高兴我们都会阻止”。通州区一家烧烤餐厅的服务员告诉北青报记者，该餐厅经常会遇到吸电子烟的顾客，但一般能做到的仅是劝阻，或者请他们将座位换到人少或无人区域就餐，“别的我们也做不了什么了”。北青报记者发现，对于这些有意图去阻止的单位或场所来说，缺的就是一个让他们理直气壮劝阻吸食电子烟行为的依据。

此外，还有部分场所试图“管理”却管不住。5月28日下午4点半左右，中关村e世界办公楼下，不少员工正在楼外吸烟、休息，其中不乏吸电子烟者。其中一名电子烟吸食者透露，中关村e世界大楼内禁止吸食电子烟，“公司跟我们说了，不允许吸烟，电子烟也不行，但我们平时都偷着在楼里抽电子烟，发现不了就没事”。

现象4

能不能抽电子烟无明确说法 吸烟者感受不到监管存在

北青报记者发现，现实中更多的情况可能是“能不能吸电子烟，无从知晓”。北青报记者走访的多个写字楼、商场、咖啡店等公共场所，从电子烟吸食者角度来说，无论是巡查还是标语提示，均感受不到提醒或监管的存在，甚至相关工作人员连“能不能吸电子烟”都不清楚，想抽烟的人也无处询问，在此情况下，想抽电子烟的人可能会“先抽为快”。

北青报记者发现，一些场所的工作人员也不清楚能不能抽电子烟。5月29日下午2点半左右，在一处地铁换乘站厕所内，北青报记者询问保洁人员站内厕所能否吸食电子烟，她介绍，车站明确规定不允许乘客在车站内吸香烟，但电子烟是否可以吸，她自己也不知道，车站并没有明确规定，“应该没事吧，要吸可以去残疾人厕所，那儿没人”。

对于这个问题，中关村生命科学园一处写字楼内，三名工作人员给出了不同的答案，有的说在卫生间可以抽电子烟，有的说不清楚能不能在楼道里抽电子烟，还有的表示，“还是到外面抽吧，在楼里抽什么都不好”。

部分出租司机也存在同样的困惑。多名出租车司机介绍，公司明确规定车内不允许抽烟，但是能不能抽电子烟，公司没有传达过相关要求。有乘客问起，他们也无法给出明确答复。一位出租车司机告诉北青报记者：“乘客想抽电子烟，我有时候也会让人家抽，但电子烟的烟雾其实挺大的，也有那种甜滋滋的味儿，但并不好闻。”每当遇到这种情况，他都希望乘客早点下车。还有司机表示，在没有明确规定的情况下，能不能抽主要取决于司机的态度，“一般会劝阻，电子烟也有烟，味道一时半会儿散不了，会影响后来的乘客”。

在另一些场所，从吸烟者的角度来说，感觉不到对电子烟的监管。北青报记者走访四惠大厦多个卫生间发现，其墙上均贴着“禁止吸烟”的提示，并标明“此处禁止吸烟，违者罚款200-500元”。一位保洁工作人员介绍，本身对抽烟的监管就挺困难，平时也要求他们加强管理，但并不好管。至于电子烟，按照她的表述，平时基本没有提及怎么管理。在大成国际中心的一处楼道里，也挂着“严格遵守北京市控烟条例”的条幅，不过在部分厕所和楼道可以看到地上有烟头，对于电子烟，一名员工表示，见过有人抽，但是他也说不清楚到底能不能抽。在银河SOHO，一位员工也给出了类似的回答。

管理的真空地带，抽烟者的感受最为直接，多名习惯抽电子烟的人士介绍，自己无论在工作单位，还是去商场等地，有时习惯性拿出来电子烟抽两口，“不让抽传统烟是常识，公共场所都有明确的提示，但不清楚到底能不能抽电子烟，所以顺便抽两口应该也没啥问题吧”。

记者观察

守住“公序良俗”的道德底线

连日来，北青报记者走访了大量销售电子烟的公共场所，从实际情况看，“灰色地带”多，“阳光地带”少；“假装糊涂”者多，“严格律己”者少。诚然，如果从“法无禁止则可行”的角度看，公共场合吸食电子烟目前暂无“监管利剑”，但这就意味着可以肆意而为吗？答案显然是否定的。如果虑及“公序良俗”的视角，在这个问题上，似乎更应提倡守住“道德底线”，在今天世界无烟日“共享无烟环境”的主题下，这样的考量更有其现实意义。

人类健康本是一个“命运共同体”，只有社会生活形成“我为人人，人人为我”的良性循环，社会大家庭的每个人才能最终共享文明和发展的成果。从吸食电子烟来看，法律规范要跟上是一方面，但另一方面，吸食电子烟时，考虑对别人健康的影响理应大于自己的“口舌之快”，更何况，自己那一时“快感”的背后还有无限的健康隐忧。（本版文并摄/记者 蒋若静 李泽伟 武文娟）