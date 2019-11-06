电子烟“线上禁售令”重在落实
何 勇
近日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布通告，要求电商平台将电子烟产品及时下架。然而，有媒体调查发现，一些知名电商平台仍有电子烟及相关产品出售。多个商家和平台表示暂未收到网售电子烟下架的具体通知。
无论电子烟广告如何宣传、如何包装，实际上电子烟并不比烟草安全、健康，吸电子烟与吸烟一样有害健康，具有危害性。目前，国内电子烟市场比较混乱，产品质量参差不齐，大量产品存在不安全成分添加、烟油泄漏、劣质电池等严重质量安全隐患。特别是一些电子烟企业为了提高产品吸引力，随意添加各类添加剂以改变电子烟口味和烟油颜色，对消费者特别是未成年人身心健康带来了严重危害。因此，相关部门发布了“线上禁售令”。
按照规定，电子烟“线上禁售令”在公布之日起生效，电商平台和卖家就应当执行电子烟“线上禁售令”。但是，电子烟“线上禁售令”发布之后，多个电商平台和卖家却对此无动于衷，纷纷以暂未收到有关网售电子烟下架的具体通知为由，不仅拒不下架电子烟，甚至参与到“双11”促销中。这实质上是为了经济利益完全无视主管部门的政策和社会责任，理应得到纠正。
电子烟“线上禁售令”重在落实。 市场监管部门应当积极行动起来，督促各大电商平台立即执行电子烟“线上禁售令”，并依法对拒不执行电子烟“线上禁售令”的电商平台和卖家给予处罚。同时，对线下向未成年人销售电子烟的商家，也要依法惩处，这样才能真正将制度落到实处。
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