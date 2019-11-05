近日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端；电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架；电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。《通告》一经发布，便赢得公众点赞。

事实上，2018年8月，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局就曾联合发布《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》，内容与此次《通告》相似。但现实情况却是，旧《通告》发布一年多来，电子烟销售仍如火如荼。究其原因，一是旧《通告》本身缺乏操作性，对于“违规者该如何处理”“由谁处理”等问题并未明确；二是旧《通告》发出后，相关部门缺乏后续行动，导致电商们在观望“风声”过去后依然我行我素。

有媒体报道，新的《通告》发布后，一些知名电商平台仍在销售电子烟，这一幕与去年极为相似。为避免重蹈覆辙，相关部门在发布《通告》的基础上，还须在具体行动上见真章，比如就这一问题开展专项联合执法。新《通告》明确提出，烟草专卖行政主管部门要加强对通过互联网推广和销售电子烟行为的监测、劝阻和制止，对发现的各类违法行为依法查处或通报相关部门主体。希望这一提法，能够被不折不扣贯彻落实。

此外，值得注意的是，新《通告》并未要求烟草销售点禁售电子烟。控烟界人士质疑，这是否意味着烟草销售点成为电子烟的法外之地。中国控制吸烟协会一份有关全国100个烟草销售点的调查数据显示，多达23%的销售点在出售电子烟。在我国实行烟草专卖制的前提下，各地烟草销售点均由烟草专卖局统一经营和管理。希望相关部门在加大电子烟网络禁售力度的同时，别让烟草销售点等线下销售渠道成为监管死角。