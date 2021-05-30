第34个世界无烟日：用行动兑现“承诺戒烟”

人民网北京5月30日电 （记者乔业琼）随着人们健康意识逐步提高，很多人产生戒烟意愿，希望能尽早戒烟。但单凭个人意志力戒烟，效果往往不尽如人意。为什么戒烟很难？如何才能更好地实现戒烟？带着这些问题，在第34个世界无烟日来临之际，人民网专访北京朝阳医院流行病学研究室主任梁立荣。

“吸烟及二手烟暴露对身体健康的影响是毋庸置疑的。”梁立荣表示，有关数据显示，目前我国吸烟人数超过3亿，15岁及以上人群吸烟率为26.6%，其中男性吸烟率高达50.5%。烟草每年使我国100多万人失去生命，如不采取有效行动，预计到2030年将增至每年200万人，到2050年增至每年300万人。

“吸烟及二手烟暴露与四大慢病，即慢性呼吸疾病、恶性肿瘤、心血管疾病及糖尿病之间有密切关联。”梁立荣举例说，有充分证据说明吸烟可以导致肺癌、口腔和口咽部恶性肿瘤、喉癌、膀胱癌、宫颈癌、黏液性卵巢癌、胰腺癌、肝癌、食管癌、胃癌、肾癌等十多种恶性肿瘤，并且，有充分证据说明二手烟暴露可以导致儿童发生哮喘，严重影响下一代身心健康。

“但戒烟是需要耐心的，刚开始身体往往会出现各种不适应的状况，诸如感冒发烧等，有些人可能会误以为戒烟会导致生病，其实恰恰相反，这种不适应正说明身体在正向调节，是向好的发展趋势。”梁立荣说。

针对单凭个人毅力很难戒除烟瘾的情况，梁立荣建议吸烟者寻求戒烟诊所、戒烟热线、戒烟小程序等帮助，选择适合自己的、且被证实有效的戒烟服务，接受科学、规范的戒烟干预，以便更好地实现戒烟。

同时，梁立荣表示，戒烟需要长期努力，不能指望一蹴而就，不然很容易复吸。如果家庭里有多位吸烟者，建议一起戒烟，形成戒烟的氛围，更容易戒烟成功。

梁立荣特别指出，电子烟对健康也是有危害的，但现在很多好看好玩的包装让青少年对电子烟的危害认识不足，有很多原来不吸烟的人蠢蠢欲动，甚至个别家长也误以为电子烟是无害的。

“烟草对青少年的危害不言而喻，有数据显示，开始吸烟年龄越小、吸烟年限越长，肺癌、肝癌、肾癌等恶性肿瘤的发病风险就越高。青少年千万不能被电子烟有趣的外表所迷惑，任何烟草包括电子烟，一旦尝试就可能上瘾。”梁立荣说。

目前，全国许多地方也出台了地方性的控烟法规。梁立荣呼吁，进一步加强对违法吸烟行为的执法惩处力度，强调相关单位的控烟主体责任，通过严格的执法“让法律长出牙齿”，有效维护法律的严肃性，推动公共场所控烟落到实处。