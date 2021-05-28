直播预告：南京鼓楼医院党委书记穆耕林谈“医院高质量发展”

为弘扬、推广全国各级医疗机构在改善医疗服务中的典型经验和创新举措，使广大人民群众切实感受到医改成效，人民网﹒人民健康与国家卫生健康委医政医管局合作开展“院长谈”系列访谈，邀请全国各地优秀医院院长做客访谈，将其改善医疗服务，提高群众就医满意度的经验、优秀做法进行分享。

5月28日15：00-16：00，《院长谈》专栏将邀请南京鼓楼医院党委书记、院长穆耕林做客人民网·人民健康演播室，就“医院高质量发展”话题与网友在线交流。

嘉宾介绍

穆耕林，南京大学医学院附属鼓楼医院（南京鼓楼医院）党委书记、院长，南京大学现代医院管理与发展研究所所长，医学硕士，南京大学经济学硕士、博士，南京大学MBA兼职导师，东南大学硕士兼职导师。兼任中国医院协会医疗联合体工作委员会副主任委员，南京市临床医学研究院、南京市转化医学研究院院长，《中国医院管理》杂志编委会编委，南京市生物医药产业创新投资促进会荣誉会长等职务。

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