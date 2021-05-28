广州多个接种点现场排长龙

据国家卫健委消息，5月26日0时至24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例19例，其中本土病例2例，均在广东广州；新增无症状感染者22例，其中本土4例，广州报告2例，深圳报告2例。此外，据广州市通报，自5月26日起，广州荔湾区鹤园小区东片由低风险地区调整为中风险地区。

广州荔湾郭某传染链已增至7人

本轮疫情源头仍不明确

广东本土疫情引发高度关注。昨天，广州荔湾通报最新疫情，荔湾区新增2例确诊病例，即74岁的宋某某和她11岁的孙子，新增的1例无症状感染者为宋某某的儿媳。昨天下午，“广州海珠发布”通报，海珠区发现1例本地新冠肺炎核酸阳性人员，是荔湾上午报告的确诊病例宋某某的侄女。

这一次境外关联的广州本土疫情传播链条逐渐清晰。5月19日，75岁的郭某、74岁的宋某某同一时间在又一间茶点轩（中山七路店）喝早茶。服务员姚某为郭某餐桌送餐，其间未佩戴口罩。5月21日，郭某确诊为新冠；23日，郭某的丈夫、76岁的陆某确诊为无症状感染者，次日被确诊；25日，为郭某送餐的又一间茶点轩服务员姚某确诊为无症状感染者。

5月26日，宋某某和其11岁的孙子（在培真小学读书）确诊为新冠病例。宋某某的儿媳、38岁的雷某某确诊为无症状感染者，这三人同住一起。

5月22日，宋某某曾到侄女宋某明家做客，当时还有亲戚4人就餐。昨天下午，宋某明被确诊为新冠阳性人员。

目前，广州本土疫情源头仍不明确。据广州官方通报，初步判断郭某为境外输入关联确诊新冠肺炎病例，其病毒属于在印度出现的变异株，不排除是意外暴露造成偶发感染。

而广西南宁报告的一例新冠阳性人员也与广州有关。宁某入境广州后在荔湾区隔离酒店集中隔离14天，5月10日解除隔离后返回广西，25日核酸阳性。但宁某与此次广州本土疫情是否存在关联，还有待确认。

深圳龙岗新增2例无症状感染者 均与一家工厂有关

据深圳发布官方消息，5月26日，龙岗区新增2例新冠病毒无症状感染者，系在对境外输入关联无症状感染者相关重点人群排查时发现。

杨某，男，54岁，居住在龙岗区园山街道安良社区，系海纳展示工厂员工，5月25日初筛新冠病毒核酸阳性，经复核阳性。何某，男，15岁，居住在龙岗区园山街道安良社区，曾在海纳展示工厂逗留，5月25日初筛新冠病毒核酸阳性，经复核阳性。

杨某、何某的密切接触人员已全部集中隔离，目前核酸检测结果均为阴性，所住楼栋已落实管控措施，所在小区及途经场所均已完成终末消毒。后续情况将按照有关规定及时发布。

在此之前深圳累计报告7例无症状感染者，均与盐田港区国际货轮作业有关。首例个案是在国际货轮登轮作业人员例行检测中发现。基因测序发现，前5例个案相同区段的新冠病毒序列高度同源，均属于在英国出现的变异毒株，可以认定属于同一感染来源或同一传播链。25日报告的深圳龙岗区感染者王某的丈夫亦是在盐田港区工作。目前，参与国际货轮作业的所有相关人员及其居住区域均已被纳入管控。深圳对盐田港区全员实行“一天一检”核酸检测。龙岗区园山街道已经暂停一切聚集性活动。

“6月9日后，将停止接种第一剂新冠疫苗？”传言不实！

多日来，广州市民接种新冠病毒疫苗的意愿持续高涨，多个接种点现场大排长龙，关于疫苗接种的多种说法也在网上流传。昨天，广州市卫生健康委员会就相关说法进行了澄清，并表示，当前全市新冠病毒疫苗供应稳定，可满足近远期群众接种需要。广大市民无需恐慌，请通过线上预约，合理安排时间、错峰接种，同时全程做好个人防护。

对于网上有说法称“6月9日之后将停止接种第一剂新冠病毒疫苗”，广州市卫健委表示不实。3月起广州市开始推进人群大规模新冠疫苗接种工作，并计划于6月9日前基本完成目标人群第一针剂接种；6月10日至30日期间，主要对前一阶段已完成第一针剂接种的人群开展第二剂次接种以及前期因特殊原因未接种第一针剂的人员接种；7月份后将继续开展第一剂次和第二剂次疫苗接种工作，持续提高人群接种率。

“所以6月10日至30日期间，并非完全不进行第一剂的接种，暂未接种第一剂次的人员，无需担忧。”广州市卫健委方面表示。对于关于新冠病毒疫苗将收费的说法，广州市卫健委表示，接种疫苗是疫情防控最有效的预防手段，接种疫苗既是保护自己，也是对家人和社会的负责；并再次重申，目前广州市所使用的新冠病毒灭活疫苗全民免费接种，个人不承担成本和接种费用。记者还从广州市卫健委获悉，目前广州市新冠疫苗供应基本稳定，广东省对广州有持续配苗计划，可满足近远期群众接种需要。市民可通过“广州健康通”“穗康”微信小程序和“穗好办”APP，进行网上建档和预约接种。 据新华社