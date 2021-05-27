专家解读六安新冠肺炎感染者为何零星出现

自5月13日发生新冠肺炎疫情以来，安徽省六安市累计报告本地确诊病例8例、疑似病例1例和无症状感染者12例。这些感染者并非一日新增，而是零星出现的。那么，感染者从哪里来？是如何调查和发现的？会不会再有？记者采访了相关专家。

“依据流行病学调查，我们确定核酸检测的范围，组织人员开展检测并出具报告。”六安市疫情防控应急处置指挥部核酸检测组成员徐健楠说，截至目前，该市共开展了三轮主城区及重点区域全员核酸检测工作，“从检测结果来看，我们在一般人群中未发现阳性感染者。”

记者采访了解到，本轮新冠肺炎疫情发生以来，六安市零星出现阳性感染者。对此，六安市疫情防控应急处置指挥部流调组成员徐鹏鹏分析认为，该市连日来发现的阳性感染者不在一般人群内，均来自密接者、次密接者等，为管控范围内的重点人群。

专家认为，经过流行病学调查，这些感染者都跟本轮疫情的重点场所——影楼有密切关联，有的在这个场所出现过，有的接触过影楼的工作人员。受病毒、体质等因素影响，感染者的发现有早有迟。

感染者是如何调查和发现的？据徐鹏鹏介绍，针对密接者、次密接者等重点人群，该市制定专门的核酸检测方案，检测的频次多于一般人群。从近期报告的确诊病例和无症状感染者来看，有的是经过2次或3次核酸检测为阴性后再检测为阳性的。对于重点人群所在的管控地点，该市配备基层医疗卫生人员，每日进行体温监测，根据反馈的信息，定期或不定期组织核酸检测。

“一旦核酸检测阳性，我们就会启动详细的流行病学调查，对感染者的活动轨迹进行全面梳理，然后排查可能接触到的传染源。”徐鹏鹏说，截至目前，这些感染者整体在一条传播链上，都在管控之中，疫情防控形势呈现平稳可控态势。

据专家介绍，根据上级要求，发现确诊病例后，六安市严格实施封闭管控小区制度。其中，封闭确诊病例居住的小区，按照规定执行消毒措施，安排志愿者和各级工作人员进驻，全力保障居民生活；封闭密接者居住的小区楼栋；封闭次密接者居住的小区楼栋单元。度过潜伏期，经过专家组评判后，适时解封。

对于下一步疫情走势，徐鹏鹏认为，13日报告首例确诊病例，按照一般最长病毒潜伏期14天来算，27日是个关键时间节点，目前还在潜伏期之内，不排除零星出现感染者的可能性。“随着疫情进入后半段，零星出现感染者的概率会越来越低。”（姜刚、金剑）