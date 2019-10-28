只要四天没睡好脂肪体重就增加

美国《脂类研究杂志》刊登一项最新研究显示，4天没睡好，就会导致体内脂肪快速堆积，体重增加。

研究中，美国宾夕法尼亚州立大学生物行为健康教授奥菲·布克斯顿博士及其研究小组对15名20多岁的健康男性进行了研究。开始前一周，参试者在家中每晚保持10小时的睡眠。实验期间，参试者食用高脂肪高热量的食物，每晚睡眠不到5个小时，连续4天如此。结果发现，大多数参试者表示，在睡眠不足的情况下，会比睡眠充足时更容易感到吃不饱。血液检查结果发现，睡眠不足会使餐后血液中的脂肪快速清除，被身体储存，进而导致体重迅速增加。

布克斯顿博士表示，缺觉对健康的影响，仅从体重变化就能看出来。早期研究发现，睡眠不足时，体内瘦素水平降低18%，而饥饿素水平则会增加28%。因此睡不好觉时，更容易饥饿，而且特别偏好高碳水化合物。睡眠不足时，人们会吃得更多（尤其是高热量食物），将其储存为额外能量。这会使胰岛素骤升、脂肪快速储存，进而导致体重快速增加。

所以，要想减重减脂，除了合理饮食和积极运动之外，还一定要“睡饱”。美国国家睡眠基金会建议，成年人每晚应睡够7~9小时。还有研究发现，起床后接受光照120分钟，可促进体内瘦素分泌，降低饥饿素水平。因此，缺觉人群进行户外运动并晒晒太阳，可降低睡眠不足导致肥胖的风险。