网购处方药 真的需要“处方”吗？

日前，有网友表示，在网上买药非常随意，包括麻醉类处方药品均可随意购买。北京青年报记者调查发现，在一些药品健康类网站上购药，对“处方”的审核流于形式，只需点选疾病名称即可收到在线处方，甚至无需上传处方照片，最快3分钟就可完成验证，等待收货。专家表示，处方药随意开具可能带来用药风险，建议平台从严加强审核。

调查

网购处方药无须处方？

目前，网上有不少在线医药平台，不仅有专门做送药服务的O2O公司，大型电商平台也都开通健康服务，提供药品在线购买，此外，外卖网站也可以买药。

在一家电商平台的“网上药房”，北青报记者选择了一款治疗甲状腺疾病的处方药“优甲乐”，该药品价格一盒38元，两盒58元。支付完成后，系统提示，“购买处方药需要24小时内补充用药人信息，问诊开方后为您发货，否则超时将自动退款”。 北青报记者补充了一位实名患者的名字及身份证号码，这时，在“确诊疾病”一栏中，自动出现了该药品的适应症“甲状腺功能减退”，只需点击该选项，并勾选最下方的提示“确认已在线下就诊并服用过订单中药品，无不良反应”，即可提交问诊信息。点击后自动进入“问诊开方”页面，虽然并不知道对方医生来自哪里，但系统已提示“药师为你审方中”，约1分钟后系统便显示“医生开方已完成”。至此，不到3分钟，全部流程基本结束，消费者可退出页面，等待系统药房审核后就会立即发货，记者不一会儿便收到了发货提醒。

北青报记者在另一平台上的调查也出现类似情况，比如一款皮肤麻醉药膏“复方利多卡因乳膏”在下单后，要求用户填写用药人信息，直接点击平台提示的“针刺麻醉”，勾选“确认已在线下确诊并服用过该药品，无禁忌症及不良反应”，点击“免费问诊并开方”即可进入审核阶段。在这一过程中，甚至没有弹出对话框，也没有互联网医院医生询问病情及用药情况。约2分钟后，北青报记者就收到短信，提示“医生已根据您的病情描述开具处方，审核通过后将为您配药并安排发货”。记者发现，这时订单中增加了一个免费的“购药开方服务”。

回应

无处方者可通过“在线问诊”开具

处方药，是指凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品。据《药品经营质量管理规范实施细则》第六节第七十二条第（二）款，销售药品时，应由执业药师或药师对处方进行审核并签字后，方可依据处方调配、销售药品；无医师开具的处方不得销售处方药。

在网上购买处方药是否有相关规定？据平台客服介绍，处方药预定流程包括：点击产品立即购买、勾选套餐提交预定、成功提交预定、填写信息同意问诊、互联网医院开电子处方。对于如果没有处方怎么办？客服表示：“我们平台就可以开具处方。”

据了解，目前多个购药平台不仅提供“药品”销售服务，而且绑定了“在线问诊”服务。如果患者有处方，可以提交线下医院开具的处方；如果患者没有处方，医生只需几分钟，甚至不需要与患者交流，即可开出一份“处方”。

提示

随意购买使用处方药有风险

一位医生表示，处方药一般不良反应发生概率较大，有一定的治疗风险，需要在医生评估过用药风险和健康收益后再决定是否使用。部分处方药需要根据患者的生理状态选用药品，或者在用药前后需要做一些特殊检查，比如降压药以及上述北青报记者调查时购买的治疗甲减的药物，需要医生根据病人的情况随时调整用药情况，一些需要减量，另外一些需要加量，否则会带来危险。

分析人士表示，目前全国有上千家企业取得了“互联网药品交易资质”，同时电商销售药品的业务量增速很快，给监管带来了不小的压力。我国对于医药电商销售处方药的限制也才刚刚放开，根据2020年11月发布的《药品网络销售监督管理办法（征求意见稿）》，药品零售企业通过网络销售处方药的，应当确保电子处方来源真实、可靠，并按照有关要求进行处方调剂审核，对已使用的处方进行电子标记。此外，血液制品、麻醉药品、精神药品等国家实行特殊管理的药品，仍然不得通过网络销售。因此，未来需要国家相关机构对处方药销售从严管理，避免药品错用、滥用，维护消费者身体健康。

文/本报记者 温婧

统筹/余美英