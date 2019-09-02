新疆给慢病患者开长处方

自9月1日起，新疆所有慢性病患者可适当延长门诊处方用量，最长可请医生一次性开具2个月的处方药量。这是记者从近日召开的新疆医疗卫生专项整治工作推进会上获悉的。

为切实提升患者就医获得感，日前，新疆维吾尔自治区卫生健康委联合自治区医疗保障局发文提出，诊断明确、病情稳定、需长期服药的常见慢性病患者到各级各类医疗机构门诊就诊时，可视病情，在安全、合理、有效的前提下，适当延长其门诊处方用量。各级各类医疗机构要规范慢性病诊疗行为，做到合理检查、合理用药、合理治疗，杜绝人情方、重复开药等违规行为。医师在开具处方用量时，应当注明理由，达到减少患者往返医院次数、方便患者就医的效果。

根据医疗首诊需要，为满足基层慢性病患者在社区卫生服务中心（乡镇卫生院）就医开具长处方的需求，各地卫生健康部门要进一步提高基层医疗机构慢性病药品配备率，做到与上级医院用药充分衔接，保证慢性病患者在社区卫生服务中心（乡镇卫生院）就诊就能开具长处方，节省三级医院医疗资源，有效缓解看病难问题。（记者刘青 夏莉涓）