热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

新疆给慢病患者开长处方

2019年09月02日07:50 来源：健康报网

自9月1日起，新疆所有慢性病患者可适当延长门诊处方用量，最长可请医生一次性开具2个月的处方药量。这是记者从近日召开的新疆医疗卫生专项整治工作推进会上获悉的。

为切实提升患者就医获得感，日前，新疆维吾尔自治区卫生健康委联合自治区医疗保障局发文提出，诊断明确、病情稳定、需长期服药的常见慢性病患者到各级各类医疗机构门诊就诊时，可视病情，在安全、合理、有效的前提下，适当延长其门诊处方用量。各级各类医疗机构要规范慢性病诊疗行为，做到合理检查、合理用药、合理治疗，杜绝人情方、重复开药等违规行为。医师在开具处方用量时，应当注明理由，达到减少患者往返医院次数、方便患者就医的效果。

根据医疗首诊需要，为满足基层慢性病患者在社区卫生服务中心（乡镇卫生院）就医开具长处方的需求，各地卫生健康部门要进一步提高基层医疗机构慢性病药品配备率，做到与上级医院用药充分衔接，保证慢性病患者在社区卫生服务中心（乡镇卫生院）就诊就能开具长处方，节省三级医院医疗资源，有效缓解看病难问题。（记者刘青 夏莉涓）

(责编：许晓华、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn