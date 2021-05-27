关联多名感染者 广州涉事茶店停业

26日，广州市荔湾区委宣传部通报了该区新增新冠肺炎感染者的情况。通报显示，5月25日18时至26日6时，广州市报告新增2例确诊病例和1例无症状感染者（三人同住），确诊病例之一为74岁的女子宋某某，5月19日上午曾在康王中路668号又一间茶点轩（中山七路店）喝早茶。

最早确诊患者与服务员感染相关

据流调显示，宋某某喝早茶时，广州市本轮疫情已知最早的确诊患者郭某也在该茶点轩就餐。目前，与宋某某同住的11岁孙子许某某以及宋某某的儿媳雷某某均已确认感染。

北青报记者注意到，当天郭某的这次就餐还和另一名该茶点轩的服务员感染有关。

据茂名市卫健委25日通报，47岁的女子姚某是广州市荔湾区“又一间茶点轩”服务员，曾于5月19日上午为广州新冠肺炎确诊病例郭某所在餐桌送餐，在此期间未佩戴口罩。后茂名市收到相关情况后，确认姚某为新冠肺炎无症状感染者。

相关感染链条昨日再增一人

26日下午，广州市海珠区发布信息显示，相关感染链条再次增加一人。据海珠区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部通报，26日海珠区在医疗机构发热门诊监测中，排查发现1例本地新冠肺炎核酸阳性人员，为宋某某的密切接触者。

通报显示，该核酸阳性人员为17岁的宋某明，是宋某某的侄女，5月25日晚，宋某明出现发热症状后到中山二院南院就诊，该院采集样品进行新冠病毒排查。5月26日晨，核酸检测初筛阳性，5月26日中午经市、区疾控中心复核为阳性。

根据目前流调掌握的情况显示，宋某明为广州市轻工高级技工学校走读生，日常乘坐公共交通上学，初步流调未发现其发病前14天有境外和国内高风险地区旅居史。5月22日，宋某某到宋某明家（南洲名苑怡居街）做客，同时就餐人员还有宋某明亲戚4人。初步排查其密切接触者50人，其中46人均已采样，其他密切接触者和次密切接触者尚在调查核实中。

涉事门店处于停业状态

北青报记者拨打荔湾区“又一间茶点轩”电话，显示无人接听。据广州市另一家“又一间茶点轩”餐厅工作人员称，荔湾区的“又一间茶点轩”目前处于停业状态。

据广州市荔湾区委宣传部此前发文介绍，结合病例临床表现、流行病学调查、实验室检测和基因测序结果，经专家组综合评估，初步判断荔湾区郭某为境外输入关联确诊新冠肺炎病例，其病毒属于在印度出现的新冠病毒变异株，不排除是意外暴露造成偶发感染。文/本报记者 屈畅 统筹/蒋朔

相关

六安新冠肺炎感染者为何零星出现

除了广州出现疫情，自5月13日发生新冠肺炎疫情以来，安徽省六安市累计报告本地确诊病例8例、疑似病例1例和无症状感染者12例。这些感染者并非一日新增，而是零星出现的。那么，感染者从哪里来？是如何调查和发现的？会不会再有？记者采访了相关专家。

“依据流行病学调查，我们确定核酸检测的范围，组织人员开展检测并出具报告。”六安市疫情防控应急处置指挥部核酸检测组成员徐健楠说，截至目前，该市共开展了三轮主城区及重点区域全员核酸检测工作，“从检测结果来看，我们在一般人群中未发现阳性感染者。”

记者采访了解到，本轮新冠肺炎疫情发生以来，六安市零星出现阳性感染者。对此，六安市疫情防控应急处置指挥部流调组成员徐鹏鹏分析认为，该市连日来发现的阳性感染者不在一般人群内，均来自密接者、次密接者等，为管控范围内的重点人群。

专家认为，经过流行病学调查，这些感染者都跟本轮疫情的重点场所——影楼有密切关联，有的在这个场所出现过，有的接触过影楼的工作人员。受病毒、体质等因素影响，感染者的发现有早有迟。

感染者是如何调查和发现的？据徐鹏鹏介绍，针对密接者、次密接者等重点人群，该市制定专门的核酸检测方案，检测的频次多于一般人群。从近期报告的确诊病例和无症状感染者来看，有的是经过2次或3次核酸检测为阴性后再检测为阳性的。对于重点人群所在的管控地点，该市配备基层医疗卫生人员，每日进行体温监测，根据反馈的信息，定期或不定期组织核酸检测。

“一旦核酸检测阳性，我们就会启动详细的流行病学调查，对感染者的活动轨迹进行全面梳理，然后排查可能接触到的传染源。”徐鹏鹏说，截至目前，这些感染者整体在一条传播链上，都在管控之中，疫情防控形势呈现平稳可控态势。

据专家介绍，根据上级要求，发现确诊病例后，六安市严格实施封闭管控小区制度。其中，封闭确诊病例居住的小区，按照规定执行消毒措施，安排志愿者和各级工作人员进驻，全力保障居民生活；封闭密接者居住的小区楼栋；封闭次密接者居住的小区楼栋单元。度过潜伏期，经过专家组评判后，适时解封。

对于下一步疫情走势，徐鹏鹏认为，13日报告首例确诊病例，按照一般最长病毒潜伏期14天来算，27日是个关键时间节点，目前还在潜伏期之内，不排除零星出现感染者的可能性。“随着疫情进入后半段，零星出现感染者的概率会越来越低。”据新华社