加快家庭医生签约队伍建设（提案提要）

提案人：全国政协委员谢良地

案由：家庭医生是全民奔小康保健康的守护者，落实家庭医生签约服务是实现分级诊疗的关键。目前，我国能胜任家庭医生的全科医生数量少，乡村医生的专业素质和服务能力弱，履约内容基本以公共卫生服务项目为主，以健康需求为导向的个性化签约服务项目少。社会对家庭医生不了解，家庭医生签约服务知晓率低，百姓签约意愿较低。

建议：优化家庭医生队伍的结构层次，提升服务能力水平。社区街道乡镇卫生中心需要大批合格的能扎根在基层网底医疗机构工作的全科医师，要多渠道培养全科医生，通过规范化培训、进修及其他继续教育等方式，提高业务能力和服务水平。针对目前人多医少、资质不全、水平不齐，杂勤多全科少的现状，鼓励不同专业、不同层次、不同专长以及医生护士、营养药师、心理公卫、联合上级医院专业人员组团签约。

完善签约服务激励机制。建立合理的能体现家庭医生劳务价值特点的绩效考核体系，调动其开展签约服务的积极性，考核指标既要能体现家庭医生的工作量，又要能衡量家庭医生的服务质量和居民的满意度，而不是单纯地考核签约率。完善工资总量、收支结余、财政补偿、医保经费、公共卫生经费、有偿服务经费的合理配置。

加大签约服务的宣传力度。以最容易理解的方式让居民知道和谁签、如何签、签什么。主动进社区宣传，增加居民对家庭医生签约服务的了解，借力居委会，进行社区网格化管理。请相关部门和上级合作医疗机构负责人参与签约活动，提升居民对家庭医生签约服务的信任度和获得感。

（文 漪整理）

《 人民日报 》（ 2021年05月27日 18 版）