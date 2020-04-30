守好新冠肺炎疫情“三道门”，家庭医生经过了“三道考验”

人民网北京4月30日电 （许晓华）30日，国务院联防联控机制就上海市疫情防控工作举行发布会。会上，上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心主任刘辉表示，经历新冠肺炎疫情，家庭医生经过了“三道考验”，或者说守好了“三道门”。

刘辉介绍，第一道是守好社区居民健康之门。疫情早期，社区卫生服务中心包括站点都在第一时间尽快开放自己的全科门诊。以上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心为例，截至目前为止，家庭医生已经给居民提供慢病长处方58418张，延伸处方1600多张。同时，对辖区内的13603名慢性病管理患者进行了零接触的慢性病的管理和监测。辖区内有8家养老院，家庭医生定期开展巡诊，共为老人服务678人次。另外，家庭医生主动和签约居民电话联系，在电话中进行疫情的答疑、健康咨询甚至是心理干预，共计有8924人次。

第二道是守好家园和校园大门。家庭医生参与了居委会和居委干部、民警、社区志愿者组成四人小组，主要是确保家园平安，在社区对重点人群进行排摸，发现重点人员要进行相应的居家隔离，对这种居家隔离的人员形成闭合式的管理。在辖区内到现在为止排查居民1782名，管理居民有442名，这是守好了家园之门。针对校园，4月27日上海市的初三和高三学生已经开学，家庭医生依托原本就有的全科医师进校园的工作模式，采用“一校一医、一校一策”的防控方案，也就是一名家庭医生要跟一所学校对接，指导他们做好学生的晨检、午检、健康观测，包括个人防护，包括通风消毒、信息报送。

第三道是守好外防输入的城市之门。家庭医生在各个道口都参与了道口人员的测温、流调、核查工作。1月24日，上海市杨浦区大桥社区的家庭医生参与了杨浦区第一家集中隔离点的组建、管理和运行工作。截至目前为止，已经有47名医护人员在这个集中隔离点里轮流渡过了将近一百多个日日夜夜。这当中他们的管理或者服务的对象有重点地区的人员也有密切接触者，包括现在境外返沪人员已经有505名，在整个过程中，他们做到了管理有序、有情，人员“应管尽管”、检测是“应检尽检”，为外防输入守好了城市的第一道关卡。

接下来家庭医生制度将如何推进？刘辉表示，作为基层的管理者，一是加大家庭医生与社区内、辖区内的企事业单位包括园区、楼宇的职业人群、学校师生的签约力度，这样可以提高家庭医生和社区功能性人群的黏合度。

二是依托目前有的居民电子健康档案，包括信息化的水平，推进互联网+诊疗服务，目前上海社区卫生服务中心已经有互联网诊室开出来，实现了网上慢病的随诊随访，包括配药和线上支付都已经实现，通过这种方式可以提升家庭医生服务的可及度。

三是此次疫情期间很多社区卫生服务中心，已经有182家建立了社区的发热哨点诊室，依托这个诊室的功能，要对社区的发热患者形成一个发现、甄别、转诊闭合的管理功能。同时和区域医疗中心加强对发热患者的同治梯度、上下联动的转诊机制，不但可以提高基层医疗机构的疫情防控能力，也可以提高家庭医生服务的准确度。