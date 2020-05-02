上海：家庭医生守好疫情防控“三道门”

在此次新冠肺炎疫情防控中，被称为“健康守门人”的家庭医生发挥了不可替代的作用。在30日举行的国务院联防联控机制新闻发布会上，上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心主任刘辉介绍上海经验时说，家庭医生在疫情中守好了社区居民健康、家园校园安全、城市外防输入“三道门”。

仅在上海市杨浦区大桥社区卫生服务中心，家庭医生就已经给居民提供了慢病长处方5万多张，并对辖区内一万多名慢性病管理患者进行了零接触的慢性病管理和监测，对辖区内8家养老院定期开展巡诊。刘辉说，社区还注重家庭医生和签约居民主动电话联系，通过电话进行疫情答疑、健康咨询甚至心理干预。

刘辉介绍，为了确保社区和校园防疫安全，家庭医生和居委干部、民警、社区志愿者组成四人小组，在社区对重点人群进行排摸；依托原本就有的全科医师进校园工作模式，采用“一校一医、一校一策”的防控方案，即一名家庭医生同一所学校对接，指导学校做好学生的晨检、午检、健康观测。

此外，家庭医生在各个道口都参与了测温、流调、核查工作，还成为许多医学集中隔离点的主力军。

“1月24日我们社区的家庭医生就参与了杨浦区第一家集中隔离点的组建、管理和运行工作。”刘辉说，已有47名医护人员在这个集中隔离点里轮流坚守了一百多天，他们管理有序、有情，人员“应管尽管”，检测“应检尽检”，为外防输入守好了城市的第一道关卡。（田晓航 王卓伦）