超重或肥胖者超6亿：一个值得警惕的信号

根据《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》最新数据，目前中国的成人中已经有超过1/2的人超重或肥胖，成年居民（≥18岁）超重率为34.3%、肥胖率为16.4%。这也是全国性调查报告中，首次出现超过1/2这样一个数字。同时，1/5（19%）的6-17岁儿童和青少年、1/10（10.4%）的6岁以下儿童存在超重或肥胖。按照绝对的人口数来计算，全国已经有6亿人超重和肥胖，这个数字在全球是第一位。

超重或肥胖人数全球最多，这或许没有太强的说服力，中国是全球人口最多的国家，超重或肥胖人数也最多，应当能够说得通。但是，在成年人中，超重或肥胖人群已经超过1/2，可能就不是什么很正常的现象了。而且，超重率达到了34.3%，肥胖率也达到了16.4%，更是应当值得警惕的现象。

针对中国人正在呈现超重或肥胖的现象，有关方面非常重视，制定了国民营养计划，还出台了相关政策和规定，引导和要求广大居民应当讲究营养搭配，加强体育锻炼，要多喝牛奶等营养食品，多吃蔬菜。但是，从执行的效果来看，似乎并不明显。相反，超重或肥胖问题依然在加重，对国民的身体素质确实产生了不小的威胁。

就像用扁担挑东西一样，扁担两头的东西越重，扁担被压弯的概率就越大，扁担的使用寿命也就会越短。人的寿命长短，实际也与扁担一样，如果身体过于超重或肥胖，相同器官承受的压力就越大，负荷就越重，产生伤害的概率也越高，身体素质会越来越差。因此，降低体重、避免肥胖，就成为提高广大居民身体素质十分重要的方面。

从主观上讲，自然与人的生活习惯、生活方式有着密不可分的关系。有好的生活习惯、生活方式者，往往都很难出现超重或肥胖现象，尤其不会出现肥胖。因为，他们会科学地安排自己的饮食起居，会注重营养搭配，会在生活中不断地增加有利于身体健康的饮食、休闲、运动等内容，减少容易形成超重或肥胖的食物，有效增加运动量，学会休闲。

不难发现，老年人中的超重或肥胖现象，也比过去明显增多了。问题就在于，在他们年轻时，不注重体育锻炼和饮食习惯，不注重保重身体，以至于到了老年后，需要付出加倍的努力才能把超重或肥胖问题解决好。即便如此，与那些年轻时就注意生活习惯、饮食习惯、体育锻炼者相比，还是存在很大的差距。

从客观上讲，现在的生活条件过于方便、让年轻人变懒的现代化工具越来越多、商业模式越来越完善，也是带来居民超重或肥胖问题加剧的重要方面。一部手机可以让年轻人从早到晚躺在床上不动、偎在沙发上不离开一步，也可以让年轻人不去菜场、不进厨房，而是外卖一点，一天的伙食就全有了。越来越方便的交通工具，也让年轻人根本不要用脚走路，而只要用手机走路。尤其是垃圾食品，成为相当一部分年轻人的喜爱，也成为许多儿童的喜爱。

当然，生活节奏加快，竞争越来越强，生活压力巨大，也是年轻人生活习惯越来越差、生活不规律，没有很好地安排工作与休息时间的重要方面。生活没有规律、起居随意性强，也是造成超重或肥胖不可忽视的重要因素。因此，必须对此高度重视，切莫让中国人再胖下去、肥下去，而要让中国人壮起来、强起来。否则，会对经济社会发展带来非常严重的后果，会对公共卫生等形成极大的压力。