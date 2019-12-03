慢性病延长开药周期值得探索

医院只开一周的药，慢性病患者开药“跑断腿”……这样的难题今后有望缓解。近日，广东省医保局印发《关于推动广东省基本医疗保险定点零售药店做好慢性病用药供应保障工作的指导意见》。意见明确，医疗机构为参保人开具处方，处方医保用药量可根据病情需要放宽至4周-12周。

【短评】现实生活中，有的医院对慢性病患者只能开一个星期的药，有的开半个月的药，有的可延长至30天，各地规定不一致，医生的做法也不一。由于慢性病患者多为老年人，几乎离不开药，不少老年患者频繁往来于医院，增加了不少负担，因而许多人呼吁为慢性病老人延长开药周期。广东出台的这一规定顺应了民意，值得点赞。当然，慢性病延长开药周期意味着患者有可能一次性开很多药，不排除某些人利用这种机会非法倒卖药品。所以，在延长开药周期的同时，也要对违法倒药现象予以严厉打击。