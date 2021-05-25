海乐苗移动接种车开进长沙五一商圈

5月24日，海乐苗移动预防接种车开进长沙五一商圈，为商圈内的上班族及附近居民带来新冠疫苗“上门接种”服务。

据了解，作为长沙的核心商圈之一，五一商圈及周边地带人员密集，新冠疫苗接种需求巨大。针对该商圈的接种现状，由长沙市芙蓉区疾控中心牵头，定王台街道、走马楼社区、定王台街道社区卫生服务中心统筹部署，在商圈内率先启用湖南省首辆海乐苗移动预防接种车，商圈内的企业员工及附近居民无需预约，下楼即可接种。

受访者供图

在接种前期准备工作中，街道及各单位积极配合衔接场地、维持现场秩序、协调医务人员、合理安排接种人员，以保障后续接种工作顺利进行。25日上午9点，在五一商圈某企业上班的王先生刚接种完疫苗，正在留观。“今天刚进办公室，同事说楼下就能打疫苗了，我赶紧来打。我是一名程序员，平时工作很忙没时间去门诊，现在上班之余就能打，真的很方便。” 王先生表示，从排队到打完疫苗用了没10分钟，加上留观的半小时，基本40分钟就能搞定。

移动接种车的外观看起来和普通大巴车没什么不同，但走近观察则发现内部“大有文章”。车内设有登记区、接种区、冷链室等与疫苗接种相关配套设施一应俱全。“和在门诊接种没什么区别，除了疫苗接种相关设备外，车内还配有空调、消毒通风设备等，设施非常齐全，在车内工作不仅舒适也很安全。”芙蓉区定王台街道社区卫生服务中心医务人员说。

受访者供图

据了解，该移动预防接种车是由中国疾控中心牵头，海尔生物并联生态方承接共创的移动预防接种车，于2019年研发成功，运用物联网、5G、大数据等技术，可实现疫苗数字化预防接种管理，保障疫苗信息的全流程追溯，其搭载的“基于物联网技术的疫苗安全移动接种系统”于日前获得了国际领先科技成果鉴定。

据海尔生物相关负责人介绍，“相较于固定接种点，海乐苗移动预防接种车能够突破原有的接种条件限制，为居民提供‘上门’服务，助力新冠疫苗全民接种高效推进。”

“这次启用移动预防接种车，正是看中了其灵活机动、方便部署的特点，希望能提高居民的接种体验、高效推进我社区新冠疫苗接种进程，加速全民免疫屏障构筑。”长沙市芙蓉区定王台街道办走马楼社区书记丁娟表示。

按照国家统一部署，湖南省自今年5月开始大规模人群接种工作，计划到6月30日前完成40%全人群的两剂次接种目标。为全力保障疫苗接种工作，湖南省目前正结合实际，因地制宜，通过在现有接种点增加接种台、在医疗机构增设接种点、设置临时接种点和组建移动接种队等方式，全面提升接种服务能力，以稳步有序实现既定目标。据悉，未来一周，海乐苗移动预防接种车将持续在长沙五一商圈“服役”，让疫苗多跑路，群众少跑腿，全面助力长沙及全省免疫屏障构筑。