4月全国法定传染病疫情概况公布：新冠肺炎确诊病例454例 无死亡病例

国家卫健委官网截图

人民网北京5月25日电 （张文婷）24日，国家卫健委疾病预防控制局公布2021年4月（2021年4月1日0时至4月30日24时）全国法定传染病疫情概况指出，全国（不含香港、澳门特别行政区和台湾地区，下同）共报告法定传染病601558例，死亡1549人。

其中，甲类传染病包括鼠疫、霍乱，均无发病、死亡报告。

乙类传染病中传染性非典型肺炎、脊髓灰质炎、人感染高致病性禽流感、流行性乙型脑炎、白喉和人感染H7N9禽流感无发病、死亡报告，其余21种乙类传染病共报告发病300219例，报告死亡1548人。报告发病数居前5位的病种依次为病毒性肝炎、肺结核、梅毒、淋病以及布鲁氏菌病，占乙类传染病报告病例总数的95%。4月1日0时至4月30日24时，全国报告新型冠状病毒肺炎确诊病例454例，无死亡病例报告。

同期，丙类传染病中丝虫病无发病、死亡报告，其余10种丙类传染病共报告发病301339例，报告死亡1人。报告发病数居前3位的病种依次为手足口病、其他感染性腹泻病和流行性感冒，占丙类传染病报告病例总数的95％。