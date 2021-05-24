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国家卫健委：今年前3月全国基层医疗卫生机构诊疗人次同比增长23.0%

2021年05月24日15:55 来源：人民网

人民网北京5月24日电 （记者孙红丽）据国家卫健委网站消息，国家卫健委今日发布了2021年1-3月全国医疗服务情况。2021年1-3月，全国医疗卫生机构总诊疗人次达15.0亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长40.8%。

数据显示，2021年1-3月，全国医疗卫生机构总诊疗人次中，医院9.4亿人次，同比增长52.3%，其中：公立医院8.0亿人次，同比增长52.4%；民营医院1.4亿人次，同比增长51.6%。

基层医疗卫生机构4.9亿人次（不包含诊所、医务室、村卫生室数据），同比增长23.0%，其中：社区卫生服务中心（站)1.8亿人次，同比增长35.4%；乡镇卫生院2.6亿人次，同比增长7.5%。其他机构0.7亿人次。

2021年1-3月，全国医疗卫生机构出院人数达5671.2万人，同比增长19.7%。医院4603.6万人，同比增长23.9%，其中：公立医院3748.9万人，同比增长22.8%；民营医院854.7万人，同比增长29.0%。基层医疗卫生机构843.9万人，同比增长6.7%。其他机构223.6万人。

另外，2021年1-3月，医院病床使用率为72.1%，同比上升9.9个百分点；社区卫生服务中心为42.5%，同比上升3.3个百分点；乡镇卫生院为49.1%，同比上升0.6个百分点。三级医院平均住院日为8.6日，与上年下降0.4日，二级医院平均住院日为8.7日，比上年增加0.3日。

(责编：孙红丽、杨迪)



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