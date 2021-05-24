直播预告：脑卒中的预防和治疗

脑卒中又俗称脑中风，是一种急性脑血管疾病，是由于脑部血管突然破裂或因血管阻塞导致血液不能流入大脑而引起脑组织损伤的一组疾病，包括缺血性和出血性卒中。

据世界卫生组织报告，中国脑中风发病率居全球前列，且呈年轻化趋势，为何年轻人发病率越来越高？引起脑卒中的原因有哪些？哪些人是脑卒中的高危人群？

5月28日（周五）15:20-16:00，河北医科大学附属燕达医院神内科主任医师王卫将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就脑卒中的预防和治疗相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

嘉宾简介

王卫，河北医科大学附属燕达医院神内科主任医师，神经病学博士，主任医师。

现任中国微循环学会血液治疗委员会常委兼青委会副主委，北京神经内科学会神经免疫与感染分会常务委员，北京医学会神经病学分会免疫学学组委员、北京医学会神经病学分会青年委员、全军科委会神经病学分会神经免疫与肌肉病学组委员、全军科委会神经生物学专业委员会常务委员、中国研究型医院神经科学委员会委员、全军科委会神经病学分会神经重症学组委员、全军科委会神经内科学专业委员会青年委员。

擅长：急性脑血管病的诊疗及预防，头晕、头痛的诊断与治疗。研究方向为中枢神经系统感染及重症肌无力的诊断与治疗。

出诊时间：周一全天，周三周四上午

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