访谈预告：程向东谈共建国家肿瘤区域医疗中心 搭起浙皖赣闽“朋友圈”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

5月24日10：00，中国科学院大学附属肿瘤医院党委书记程向东做客演播室，以共建国家肿瘤区域医疗中心，搭起浙皖赣闽“朋友圈”为主题进行访谈。

嘉宾简介：

程向东，博士，主任医师，博士生导师

国科大附属肿瘤医院（浙江省肿瘤医院）党委书记

浙江省上消化道肿瘤诊治技术研究中心 主任

浙江省消化系肿瘤中西医结合重点实验室 主任

社会兼职：

中国医师协会肿瘤外科医师委员会 副主任委员

中国抗癌协会胃癌专业委员会 常务委员

浙江省抗癌协会胃癌外科学组 主任委员

浙江省抗癌协会肿瘤微创委员会 主任委员

浙江肿瘤联盟胃癌专业委员会 主任委员

浙江省医学会普通外科分会 常委

浙江省中西医结合学会普通外科分会 副主任委员

浙江省抗癌协会胃癌专业委员会 副主任委员

浙江省医学会肿瘤外科分会 常委

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