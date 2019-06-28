胃癌微创治疗有了新模式

日前，国际顶级医学期刊《美国医学会杂志》（以下简称为《JAMA》）在线发表了南方医科大学南方医院李国新教授作为通讯作者的胃癌微创手术最新临床研究成果，该研究在全球范围内首次提供了腹腔镜微创治疗局部进展期胃癌的高级别循证医学证据，揭示了腹腔镜微创手术治疗局部进展期胃癌具有确切的远期疗效与显著的微创获益。该项研究的发表，首次为世界胃癌治疗提供了新模式，将使得更多患者受益于腹腔镜微创手术。

胃癌是世界第二高发恶性肿瘤，42%的新发病例在中国，80%的患者就诊时已发展至局部进展期。2009年李国新教授牵头组织，成立了中国腹腔镜胃肠外科研究组，开展胃癌微创手术关键技术研究，建立了标准化手术操作方案。

该研究组经过建立全国多中心数据库、开展系列多中心回顾性研究作为前期基础，于2012年启动了研究组的首项前瞻性临床研究。

2016年，该项研究的手术安全性成果发表在美国临床肿瘤学会ASCO官方期刊《临床肿瘤学杂志》，与传统开腹手术相比，腹腔镜手术不仅技术安全可行，而且微创优势显著：术中失血更少（平均105.5毫升）、恢复更快（术后平均第2.3天下床活动，3.5天恢复肠道功能，5.5天恢复流质饮食）。2017年完成3年随访,腹腔镜远端胃癌根治术与传统开腹手术相比，3年无瘤生存率为76.5％比77.8％、三年总生存率为83.1％比85.2％、3年内累计复发率为18.8％比16.5％，两者间无显著差异。

此次发表的最新成果是该研究的主要研究终点，在全球范围内首次以高级别证据证明了腹腔镜微创手术治疗局部进展期胃癌的肿瘤学疗效及手术安全性。这为解决腹腔镜微创手术与传统开腹手术治疗胃癌的疗效争议提供了强有力的证据支撑，标志着我国微创胃癌治疗迈入了造福更广大患者的新阶段。（记者周洁莹 通讯员李晓姗）