小腿肌肉阻断术存风险 竟有医美机构顶风上新

进入夏季，减肥又成了一个绕不开的话题。日前，有网友在社交平台上分享了一个名为“小腿神经阻断术”的减肥手术。“小腿肌肉阻断”的话题更是一度冲上了微博热搜。但这一手术被多个科普账号以及整容科医生质疑，认为是弊端大于收益，且术后不可逆，有潜在致残风险。北京青年报记者注意到，就在网友对此事热烈讨论时，一些医美平台上，开展该类手术的医美机构却在增加。

“争议最大的医美整形项目之一”

北青报记者了解到，这一手术学名“胫神经腓肠肌肌支离断术”（简称“小腿神经阻断术”），通过毁坏、剥离小腿神经中的腓肠肌内外侧支，使腓肠肌废用性萎缩，从而让小腿外部轮廓变得更平坦，减小小腿腿围，以达到“瘦腿”目的。

北青报记者了解到，支持与反对这一手术的帖子数量在该平台上不相上下，使得这项手术成了时下争议最大的医美整形项目之一。不过，在5月20日该话题冲上微博热搜后，各大科普博主以及知名医院整形科医生纷纷下场“手撕”这一“瘦腿”方式。

科普账号“@丁香医生”表示，正规整形外科医生早在几年前就已经淘汰了“小腿神经阻断术”，主要原因就是：它是不可逆的，被切断的神经无法复原。

而协和整形外科医生肖一丁更是在自己的视频中将“阻断瘦腿”列为“医美七大邪术”之首。其表示，这些手术不在任何教科书上出现，也不受法律保护。这是一项损害性手术，伤害不可逆，目前正规医院都不开展。

有医美机构“上新”小腿阻断术

在一番科普后，不少网友公开反对这种牺牲自己身体健康换来的畸形审美。然而北青报记者注意到，在新氧医美平台上，这一手术在这波热搜中不仅没有减少，反而增加了。在该平台的“美体塑形”板块，“小腿神经阻断”在自动生成的搜索词中排第七位。而该手术价格也从1万多元到6万多元不等。

在舆论开始发酵的5月20日，北青报记者发现，在该平台上的“小腿神经阻断术”的搜索中，出现的前二十位商品中还有不少是“新品上架”。截至北青报记者发稿时，部分曾是“新品上架”的帖子中已经出现了“已售”的计数。

北京一医美机构称操作该手术十余年

在北京，一家名为“北京李沁奕华意医疗整形美容”的机构已在新氧医美上累计销售该手术80余件。

北青报记者以消费者身份咨询了这一商家。该店客服表示，这一手术他们已经做了十几年，随做随走，不用担心有风险。此外，在该机构的客服看来，另外一重保险来自于手术的主刀医生，也就是该美容机构的院长李沁奕。在该客服的介绍中，李沁奕是中整协腿部整形协会的会长。不过，北青报记者并没有在中国整形美容协会的分支机构中查询到“腿部整形协会”这一机构。北青报记者通过企查查了解到，由李沁奕持股90%的北京华意奕美医疗美容诊所有限公司已被注销。目前，李沁奕名下只有其个人出资的北京李沁奕华意医疗整形美容诊所。北青报记者也注意到，该诊所还有4件司法案件记录。在上述案件中，该诊所均为被告或被执行人。

文/本报记者 张鑫