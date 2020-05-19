2020全民营养周暨“5.20”中国学生营养日在京启动

5月17日上午， 2020全民营养周暨“5.20”中国学生营养日线上启动会成功举办。该活动由国家卫生健康委员会、国民营养健康指导委员会、国家食物与营养咨询委员会、中国科协科学技术普及部指导，中国营养学会、中国学生营养与健康促进会、中国疾控中心营养与健康所、农业农村部食物与营养发展研究所、中国科学院上海营养与健康研究所主办。

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2020全民营养周传播主题Logo

国家卫生健康委副主任、国民营养健康指导委员会常务副主任李斌，国家食物与营养咨询委员会主任陈萌山及教育部体育卫生与艺术教育司副司长万丽君出席了启动仪式并讲话。国家卫生健康委员会食品安全标准与监测评估司司长、国民营养健康指导委会办公室主任刘金峰主持。

李斌副主任指出，组织举办2020全民营养周和“5.20”中国学生营养日主题宣传活动，是深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，推动爱国卫生运动、倡导健康新食尚、巩固疫情防控成果的一项重要活动，是推进健康中国建设、落实国民营养计划和合理膳食行动的重要举措。

李斌副主任强调，希望社会各界以2020全民营养周暨“5.20”中国学生营养日为契机，行动起来！共同做到合理膳食、增强免疫力，打好身体健康的基础；共同关心儿童青少年营养，守护民族健康的未来；共同做到文明就餐、减少浪费，树立健康饮食新风尚！

李斌副主任致辞

陈萌山主任在致辞中表示，今年全民营养周的主题是“合理膳食，免疫基石”，这一主题具有很强的现实意义。利用今年的全民营养周，宣传引导城乡居民重视合理膳食，构筑人体免疫的健康防线，很有必要，意义重大。这次全民营养周活动必将取得丰富的成果，必将有力推动我国食物营养事业更好更快地发展。

陈萌山主任致辞

万丽君副司长指出，党中央、国务院高度重视学生的营养健康，习近平总书记和李克强总理等中央领导同志，多次对学生肥胖、近视、体质健康、食品安全等作出重要指示批示，要求督促地方和学校强化学生营养健康工作。今年“5·20”中国学生营养日宣传主题“合理膳食倡三减，良好习惯促三健”，对应对疫情有很强的针对性，对后疫情时期帮助学生养成健康生活方式和行为习惯非常重要。

万丽君副司长致辞

启动会由刘金峰司长主持

中国营养学会理事长杨月欣代表主办方发布了2020全民营养周“合理膳食 免疫基石”和“5.20”中国学生营养日“合理膳食倡三减 良好习惯促三健”主题内容和核心信息。杨月欣理事长指出，合理膳食是免疫的基石，营养素是免疫系统的物质基础。如果要提供可持续的整体的免疫功能，不是单一的营养素或单一的措施可以达到的，这就需要合理膳食。

杨月欣理事长发言

启动仪式上，国民营养健康指导委员会办公室、中国营养学会、中华预防医学会、世界中餐业联合会、中国烹饪协会在全国联合发起全民分餐制倡议；中国学生营养与健康促进会发起合理膳食，倡导健康生活方式倡议。

宣读《合理膳食，倡导健康生活方式倡议》

启动会上，中国营养学会和国家卫生健康委人才交流服务中心举办了营养师和营养指导员培养和考核项目签约仪式。

此外，中国营养学会还发布了营养科普和传播研究基金入选名单，13名项目入选。会议还聚焦儿童少年营养与健康，Ai膳食指导开启科学饮食新时代、中国食物消费大数据报告等主题作了专题报告。最后中国营养学会联合中国乳制品工业协会、伊利集团等启动了乳与乳制品科普项目。

启动会在人民网、新华网、腾讯健康等平台同步直播。