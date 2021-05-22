慢性病人群、育龄期和哺乳期女性……这些特定人群能接种新冠疫苗吗？

编者按：国家卫生健康委员会今年3月29日发布的《新冠病毒疫苗接种技术指南（第一版）》明确，我国新冠病毒疫苗的接种对象为18周岁及以上人群，并专门对60岁及以上人群、慢性病人群、育龄期和哺乳期女性等特定人群给出接种建议。



制图：孙红丽

问：现阶段18岁以下人群可以接种新冠病毒疫苗吗？

答：目前已有的疫苗尚未获得用于该人群的临床试验数据，暂不推荐18岁以下人群接种。

问：慢性病人群可以接种新冠病毒疫苗吗？

答：慢性病人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。

健康状况稳定，药物控制良好的慢性病人群不作为新冠病毒疫苗接种禁忌人群，建议接种。

问：育龄期女性可以接种新冠病毒疫苗吗？

答：如果在接种后怀孕或在未知怀孕的情况下接种了疫苗，基于对疫苗安全性的理解，不推荐仅因接种新冠病毒疫苗而采取特别医学措施（如终止妊娠），建议做好孕期检查和随访。

对于有备孕计划的女性，不必仅因接种新冠病毒疫苗而延迟怀孕计划。

问：哺乳期女性可以接种新冠病毒疫苗吗？

答：虽然目前尚无哺乳期女性接种新冠病毒疫苗对哺乳婴幼儿有影响的临床研究数据，但基于对疫苗安全性的理解，建议对新冠病毒感染高风险的哺乳期女性（如医务人员等）接种疫苗。

考虑到母乳喂养对婴幼儿营养和健康的重要性，参考国际上通行做法，哺乳期女性接种新冠病毒疫苗后，建议继续母乳喂养。

问：60岁及以上人群可以接种新冠病毒疫苗吗？

答：60岁及以上人群为感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。

目前，4个附条件批准上市的新冠病毒疫苗Ⅲ期临床试验研究纳入该人群的数量有限，重组亚单位疫苗Ⅲ期试验尚在进行中，暂无疫苗对该人群的保护效力数据。

但上述疫苗Ⅰ/Ⅱ期临床研究数据显示，该人群疫苗接种安全性良好，与18-59岁人群相比，接种后中和抗体滴度略低，但中和抗体阳转率相似，提示疫苗对60岁以上人群也会产生一定的保护作用，建议接种。

问：免疫功能受损人群可以接种新冠病毒疫苗吗？

答：免疫功能受损人群是感染新冠病毒后的重症、死亡高风险人群。目前尚无新冠病毒疫苗对该人群（例如恶性肿瘤、肾病综合征、艾滋病患者）、人类免疫缺陷病毒（HIV）感染者的安全性和有效性数据。

该类人群疫苗接种后的免疫反应及保护效果可能会降低。对于灭活疫苗和重组亚单位疫苗，根据既往同类型疫苗的安全性特点，建议接种；对于腺病毒载体疫苗，虽然所用载体病毒为复制缺陷型，但既往无同类型疫苗使用的安全性数据，建议经充分告知，个人权衡获益大于风险后接种。

问：曾经感染过新冠病毒是否还需要接种新冠病毒疫苗？

答：现有研究数据表明，新冠病毒感染后6个月内罕见再次感染发病的情况。

既往新冠肺炎病毒感染者（患者或无症状感染者），在充分告知基础上，可在6个月后接种1剂。（资料来源：国家卫健委官网）

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