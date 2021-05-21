访谈预告：林桐榆谈“推进肿瘤防治区域战略布局 加强科研创新与临床诊治融合”

日前，人民网·人民健康推出《领航者说——人民医者致敬建党百年》系列访谈节目，邀请全国各地的公立医院相关负责人，围绕我国公立医院的发展、城市医联体建设、互联网医院建设、公立医院绩效考核、国家医学中心建设、区域医疗中心建设、研究型医院建设、公立医院党建等主题，结合实际工作，与网友进行交流。

2021年5月21日10:00，四川省肿瘤医院院长林桐榆做客演播室，以“推进肿瘤防治区域战略布局 加强科研创新与临床诊治融合”为主题进行访谈。

嘉宾简介

林桐榆，主任医师、博导，首席专家，电子科技大学医学院附属肿瘤医院·四川省肿瘤医院院长。中山大学肿瘤防治中心，教授、主任医师、博导，首席专家。

中华医学会肿瘤学分会候任主任委员，中华医学会肿瘤学分会淋巴瘤学组组长，CSCO罕见肿瘤专家委员会主任委员，CSCO黑色素瘤专家委员会候任主任委员，CSCO中国淋巴瘤联盟副主席，中国抗肿瘤药物安全管理专家委员会副主任委员，中国南方肿瘤临床研究协会(CSWOG)理事长，国家自然基金评审专家、国家合理用药专家委员会和国家医疗事故专家委员专家，四川省医学会副会长，广东省医学会肿瘤学分会主委。

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