本轮疫情源头来自哪里？中疾控专家：安徽、辽宁病例病毒基因序列完全相同

人民网北京5月20日电 （记者孙红丽）国务院联防联控机制今日举行新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种有关情况。国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋介绍，近一周，周边国家和地区疫情依然呈现暴发蔓延态势，我国外防输入压力持续加大。本轮聚集性疫情累计报告新增本土确诊病例21例，国务院联防联控机制已派出工作组、专家组在安徽、辽宁指导疫情处置和医疗救治工作。

另外，近期，各地群众踊跃接种新冠病毒疫苗，截至5月19日，全国累计报告接种44951.1万剂次，其中最近8天共接种超过1亿剂次。

安徽、辽宁病例病毒基因序列完全相同

本轮疫情规模不会太大

近期，辽宁、安徽等地发生本土聚集性疫情。

对于本轮疫情的来源，中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，我国近期没有本土传播病例，也就是说，出现聚集性疫情的病毒一定是来自境外感染的人或者是污染的物品，溯源工作正在调查当中。

“安徽、辽宁的病例，从病毒的基因序列来看是完全相同且在同一个传播链上。”吴尊友介绍，一般来说，无症状感染者的传染性比较小，无症状感染者通常是有长时间频繁接触才可以造成传播。无症状感染者也不会连续传播一代、二代。即使传播一代二代，没有临床病例的话，也会自动终止。如果出现临床病例，可能引发局部疫情。

对于本轮疫情的规模，吴尊友表示，从5月14日安徽通报的10个病例的双抗体检查来看，抗体都是阴性的，也就是说感染的时间不长。结合安徽和辽宁两轮筛查的结果来看，这起疫情规模不会太大。

国内疫情低风险不等于零风险

防控措施必须落实落细

国家卫健委疾控局副局长吴良有表示：“一年多来，我国疫情防控形势总体平稳，全国绝大多数地区没有发生本土疫情，这使得部分地方和群众出现了思想麻痹、心态松劲的情况。这次疫情再次敲响警钟，提醒大家，疫情还没有过去，国际疫情还在持续高发，输入风险加大，疫情防控形势仍然严峻复杂，疫情防控工作呈现长期、复杂、不确定的特点，我们的疫情防控工作须臾也不能放松。”

“近期的疫情再次提醒我们，防控之弦必须时刻紧绷，防控措施必须落实落细，要切实做到‘早发现、早报告、早隔离、早治疗’，要压实属地、部门、单位、个人四方责任，将流调溯源、隔离管理、核酸筛查、医疗救治等方面的要求落实到位。”米锋说。

吴良有则呼吁，全社会进一步提高风险意识，正确认识疫情防控的形势。国内疫情低风险不等于零风险，要共同落实好新冠肺炎疫情防控的各项措施，积极配合和参与新冠病毒疫苗接种工作，共同守护来之不易的抗疫斗争重大战略性成果。