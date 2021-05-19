第一届中国母乳科学大会在京召开

人民网北京5月19日电 （记者乔业琼）为推动母乳科学研究，提升婴幼儿喂养和健康水平，搭建母乳成分与母乳喂养学术研究交流平台，共探国际学术前沿，共享科技转化成果，5月20日，由中国营养学会、中国疾病预防控制中心营养与健康所、中国学生营养与健康促进会联合主办的第一届中国母乳科学大会在京召开。大会在筹备过程中也得到中国农村技术开发中心、中国妇幼保健协会、中国奶业协会、中国营养保健食品协会等单位指导和支持。

据悉，本次会议分为母乳成分研究、乳基配料和配方食品创新、母乳喂养、特殊情况下的喂养等四个板块，着眼母乳成分和母乳喂养，突出学术共享、成果创新和产品创制，力争为与会者带来科技创新的盛宴。

大会诚邀营养研究、食品加工、婴幼儿配方食品研发、围产保健、卫生管理、科研院所等行业从业人员和专家学者共同参与，分享母乳科学研究现况与发展趋势，交流新知识、新理念，为促进中国妇幼营养与健康事业发展，推进健康中国战略实施贡献力量。