大小结石堵满胆管， 83岁老兵疼痛难忍！医生在胆管里打赢这一仗

(健康时报网端记者 尹薇 同济大学附属东方医院 陈健)国庆节前夕，安徽来沪就医的83岁抗美援朝老兵刘锡云在病房见到同济大学附属东方医院内镜中心主任徐美东教授后，激动地行了一个军礼。

原来，这位本想安享晚年的老兵16年前因胆结石进行了胆囊切除和胆管手术，但今年5月开始又出现了不明原因的腹痛，且常后背痛、发热，检查发现胆总管又填满了大小不等的结石。

家人带着年迈的刘锡云走遍了周边的几家三甲医院。然而无人敢接手，除了年纪大、病情复杂以外，老人还曾在当年胆结石首次手术时注入造影剂后突发39度高热和休克，疑似造影剂过敏，九死一生。因此手术取石就更难了。

随后，家人陪着老人来到同济大学附属东方医院。接诊的徐美东主任仔细查看老人病历资料后，立即开出住院单，告诉老人安心等候，表示尽快给她安排内镜手术。病历上，徐美东发现老人有“疑似造影剂过敏”问题，仔细询问和分析病情后，判断老人当时“造影剂过敏”可能性不大，但也不能排除万一，需要做好各种应急预案。

“当年那么残酷的战争，都没有击倒老人。医学如此发达的21世纪，如果不能解除老人的病痛，那是我们这些医生的失职。”徐美东听完患者家人的介绍后表示，刘老前辈是国家的功臣，作为医生应该为他们竭尽全力。

当日下午4点多，老人顺利完成入院手续，通过绿色通道有条不紊地进行各项检查。

次日上午10点，病人送到ERCP手术室。麻醉医生杨小虎主任早已准备就绪，麻醉方案已经准备好；万一出现“造影剂过敏”的情况，叶静护士长也早早配备好了专用造影剂，抢救设备和药物也已准备好。

10点10分，徐美东进手术室。一进来，他就发现老人面色异常，询问得知是因为害怕出现上次那样的情况。“没事，相信我！”徐美东言语不多，语气坚定。

10点12分，麻醉后的老人进入了梦乡，穿着10公斤重铅衣的医护人员，开始了这场“拯救老兵”的战斗。

两分钟后，徐美东就找到了十二指肠乳头开口位置。“看到乳头开口于一个巨大憩室侧壁内，而且是扁平小乳头，我心一沉，因为老人胆管里的结石大小不等，塞满了！这不仅意味着插管是个挑战，下一步取石也很困难、风险很大！”术后，徐美东才说出手术时的种种惊心动魄。

手术室里，一惊之后的徐美东很快镇定下来，一边看着屏幕、一边耐心进行胆管插管，不行，堵了，又偏了，试了2次后，导丝找对了路径，顺利地进入胆管，接着浑浊墨绿色胆汁顺着导管缓缓流出来，这意味着确定插管成功。

10点18分，开始造影，这是关系手术成败的一步。

以往，推造影剂的过程只是ERCP操作中的常规动作。但这次不同：“造影看到整个胆总管明显扩张，里面充满许多大小结石，最大超过了1.5厘米。憩室内小乳头，特别容易穿孔，必须小心谨慎。”手术方案是：大结石要先碎石再取出。

10点25分，取石网篮进入病灶，徐主任的目光不停地在造影和内镜的屏幕前切换，1枚、2枚、3枚……5枚较大、数枚较小的黄色结石相继被取出；

10点33分，剩余2枚大结石需要碎石，徐美东小心翼翼地置入碎石网篮，反复碎石；接着置入取石网篮，反复取石。屏幕上镜子前，大小不等、或成型或碎裂的结石堆满了。随后，置入取石球囊，清理胆总管，球囊封堵造影，确认无结石残留，置入胆总管支架。

10点42分，手术结束。

10点50分，老人苏醒，各项指标均正常。

而这一切仅仅用了27分钟。

徐美东说：“手术的顺利完成只是攻下了‘阵地’，山上还有‘地雷’、‘冷枪’，我们还需要降服可能发生的并发症、过敏性休克和心脑血管并发症等。” 徐美东布置了接下来的战斗部署：一级护理、心电监护、禁食、吸氧、抗炎、预防胰腺炎……医护人员按照预案对老人进行精心监测和治疗。术后第三天老人已无不适，可以自由活动。

医护人员帮这位老兵打赢了这异常艰难的战役，一切都在老人一家眼里，他们同时送来感谢信和锦旗，感谢信中说：“ 徐主任勇于担当，敢于冒着高风险！这是自信、底气和仁爱！”