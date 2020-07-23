爱吃鱼生 胆汁里全是“西瓜子”

“虽然很幸运，切胆取石发现了这个病，但我真的被吓到了！”说这话的是广东省第二人民医院普外二科患者、64岁的广州市民李伯。

亲眼看到引流出来的胆汁里一颗颗“西瓜子”，知道那是华支睾吸虫，李伯真是头皮发麻，他呼吁：“不要贪食鱼生片、生滚鱼片粥了，鱼务必煮熟煮透了再吃！”

起因：切胆取石术前做引流

日前，李伯到广东省第二人民医院就医，他反复右上腹疼痛，近期还逐渐出现全身黄疸。在省二医普外二科，经过系统检验检查，李伯被医生诊断为“胆囊结石伴胆囊炎、胆总管下段结石、胆管炎、梗阻性黄疸”。

更麻烦的是，因为李伯的胆道炎症时间比较长了，水肿比较严重，暂不适合急诊手术。为缓解炎症、减轻黄疸，普外专家团队决定，先请超声科介入团队为李伯行“经皮肝穿刺胆道置管引流术”（PTCD），再择期行“经皮穿刺胆道镜取石术”及腹腔镜胆囊切除术。

广东省第二人民医院超声科副主任医师马力行超声评估，随后为李伯做引流。操作完成后，李伯顿时觉得上腹部胀痛感逐渐缓解，回到病房继续治疗观察。

此时，意外情况出现了！第二天，在李伯引流出来的胆汁里，发现了不同寻常的东西——在病理科图像中，出现了密密麻麻形似“西瓜子”的东西，根据病理科的报告，这些都是寄生虫卵，是华支睾吸虫的虫卵！

华支睾吸虫（肝吸虫）是一种寄生于人体肝内胆管的寄生虫，人们常常因食用未经煮熟的含有华支睾吸虫囊蚴的淡水鱼或虾而感染，轻度感染者可无症状，重度感染者可出现消化不良、上腹隐痛、腹泻、精神不振、肝大等临床表现，严重者可发生胆管炎、胆结石甚至肝硬化、胆管细胞癌等并发症。

“淡水鱼或虾”？医生的说法让李伯吃了一惊，他意识到自己的饮食出了问题——他特别喜欢吃淡水鱼生。

驱虫：肝吸虫“大逃亡”

既然在胆汁里发现了虫卵，说明李伯已经患有了华支睾吸虫病（肝吸虫病）。考虑到李伯体内肯定还有华支睾吸虫的虫体，医生给他开了口服驱虫药。接下来的一幕，让李伯头皮发麻：从李伯的胆道引流管里，流出了许多小黑片，仔细一看有的虫子还在缓慢游动。

“通常在服用驱虫药后，这些虫体会死亡并随着胆汁流入消化道，随着粪便排出体外，不容易被肉眼看到，但恰好李伯之前在超声科做了胆道穿刺置管引流术，这些虫体受到药物刺激，开启了‘大逃亡’之路，顺着胆道引流管直接就排出了体外。”普外二科主任医师曾宪成说。

看到了从自己体内窜出来的活虫后，李伯说：“以后再也不敢贪食鱼生片、生滚鱼片粥了！”

提醒：三招拒绝肝吸虫

根据广东省卫生健康部门数据，在盛行吃生鱼片、生鱼粥的珠三角一带，肝吸虫病的感染率更高，尤其是爱吃鱼生的顺德地区。

好消息是，随着居民生活水平的提高，卫生意识的增强，现在的寄生虫病已经较为罕见，医生提醒市民：

1.不吃淡水鱼生、未熟的鱼虾，不要存在侥幸心理；

2.生熟砧板分开使用；

3.定期到医疗卫生机构检查，一旦发现感染，应进行规范治疗。

（全媒体记者何雪华 通讯员高龙、何昊书、朱健）