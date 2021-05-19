想不“累坏肾”  饮食有讲究

中国成年人群中慢性肾病发生率在人群中超过了10%，慢性肾炎成了最常见的病因。中国科学院院士、南方医院肾内科主任侯凡凡日前在接受记者采访时表示，怎样让慢性肾病患者安享生活，对于患者和医生来说都是一个十分重要的话题。

患者要积极面对疾病，不要做被动的疾病受害者，而是主动接受疾病管理，和疾病斗争，这样才能在生理上心理上都能安享生活、改善生活质量回归社会。医生也要加强沟通，让患者了解疾病的知识，更有效地完成疾病的管理和治疗。

慢性病患者 如何减少药物肾伤害

侯凡凡院士提醒，肝肾是很多药物排泄和代谢的主要器官，肾脏也是很容易被药物损伤的主要靶器官。所以她特别提醒市民说，患有多种慢性病基础病的中老年人不要随便吃药，尤其是本身就肾功能不好甚至有慢性肾脏病的，“要最大程度避免药物造成肾伤害，就不能随便听信偏方和‘朋友介绍’随意吃药，随意到药店买药吃。一定要听专业医生的医嘱来用药。”侯凡凡院士说，临床中，有不少患者，到医院治疗时，已经拖成严重肾病，比如尿毒症，甚至肾衰竭，有的就是因为听信偏方，自行服药，延误治疗。

同时，侯凡凡院士建议，患者服药过程，应该对剂量和身体状况有所评估，要及时与医生保持沟通。有的患者认为，看了一次医生，吃几次药，慢性病就会好了，这也是个误区。“比如夏天如果大量出汗，几乎脱水，这时一些平时服用的药物也会对身体造成伤害。所以应该及时和医生联系。也就是说，慢性病患者定期随访是很重要的，一定要有长期和疾病共存、作斗争的心理建设，不能寄希望于看一次医生开一次药，就能把病看好。”

目前不少医院通过APP、互联网医院等方式增加患者与医生沟通的可达性，慢性病患者应当主动接受管理和随访，身体状况有任何改变的时候，都要注意和医生沟通调整用药方案。

一味高蛋白饮食 可能累坏“清道夫”

肾脏作为身体的“排毒”器官，与“食”关系密切。当肾脏受到损伤的时候，尤其需要注意饮食。南方医院肾内科专家呼吁，关注肾脏健康，合理控制慢性肾脏病，从日常饮食做起。

南方医科大学南方医院肾内科主任医师梁敏表示，慢性肾脏病患者饮食要求之一：优质低蛋白饮食。

当一个人得病的时候，常常会有人们通常说的“身体虚”的错觉，认为病人应该“多吃些蛋白”补一补，但肾脏病患者却完全不一样。梁敏表示，肾脏是人体把控排泄的器官，时时刻刻都在当身体的“清道夫”，把吃进去的东西，包括蛋白、糖、水分等通过机体代谢利用后的废物排出体外。其中，蛋白质代谢后产生的尿素、肌酐、胍类等是最主要的废物，需要通过肾脏排泄。如果患有慢性肾脏病，还一味高蛋白饮食，废物产生和蓄积增加，会促使肾脏“玩命干活”，加重负担，进而更容易“累坏”，令肾病进展加速。所以，慢性肾脏病3期以上患者，蛋白摄入方面，需要考虑优质的低蛋白食物。过低的蛋白摄入会导致体质变差，所以优质的低蛋白食物很重要，可以让患者摄入比正常人少的蛋白，同时也最大程度避免体质下降。

那么，多少合适呢？是不是越低越好呢？

南方医科大学南方医院肾内科副主任医师艾军介绍，蛋白质是人体必不可缺的物质，维持细胞活性和结构，维持机体营养和免疫力，过低的蛋白摄入会导致营养不良、免疫力低下，机体过度消耗，体质差，反而不利于肾脏病的管理。因此，他建议，慢性肾脏病（3期及以上）患者低蛋白标准为0.6～0.8克/公斤标准体重/天。

这个标准如何把握呢？艾军解释，通常来讲，瘦肉、鸡蛋、牛奶（200毫升）都有相对固定的蛋白含量，比如1两瘦肉大约有7克蛋白，1两主食（米或者面食）的蛋白质大约有4克，我们可以根据自己的体重来估算每天各种摄入的食物总量，然后分到三餐。比如，对于体重60公斤的患者，需要蛋白摄入量约36~48克/天，那么可以考虑每天摄入1-2两瘦肉、1个鸡蛋、1盒牛奶（200-250毫升）、3两主食，外加适量蔬菜、水果，然后分配到三餐中。还有就是，体重较高的人要适当调低总蛋白摄入量，而体重低的人得调高一点。医师和营养师建议也非常重要。

这些肉和豆制品更适合慢性肾脏病患者

对于“优质”蛋白又应该怎么把握呢？南方医科大学南方医院肾内科主治医生胡变香介绍，优质蛋白主要指的是动物蛋白，比如猪牛羊肉、鸡鸭鱼肉、鸡蛋、牛奶等，这些蛋白中，更为优质的是鸡鸭鱼肉、鸡蛋、牛奶，因为它们含脂肪量低，更适合慢性肾脏病患者使用。

植物蛋白中，一些传统工艺处理过的蛋白也可以称为优质蛋白，比如大众喜爱的豆腐。整颗的豆不适合慢性肾病患者食用，比如炒黄豆、炒黑豆，但加工后的豆腐却相对适合，因此广大患者可以考虑适当摄取类似豆腐等食品。但是，胡变香也指出，天天吃顿顿吃豆腐也不合适，既不合理，也不健康，应根据自己健康情况来调整，这一点也非常重要。（文/记者周洁莹 通讯员李晓姗、陈婷）