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天麻鱼头汤

2021年05月18日09:42 来源：广州日报

主要功效：镇静安眠，保护脑神经细胞

推荐人群：学生

材料：天麻10g、大鱼头1个、盐、生姜适量（1~2人量）。

烹调方法：天麻洗净后备用，大鱼头洗净去鳃，切大块；炒锅烧热后加入烹调用油，油热后放入生姜和鱼头，转小火将鱼头两面煎至微黄，之后加入热水约1.5L，放入天麻，大火煮开后改小火继续煲半小时，最后根据个人口味酌情加入葱花、香菜、芝麻油及白胡椒等调味后即可食用。

汤品点评：天麻鱼头汤常常见到，今天汤里用的鱼头是雄鱼头，又叫大鱼头。老广们常说雄鱼头、鲩鱼尾，雄鱼头的味道是比较好的，同时富含卵磷脂及多不饱和脂肪酸，是脑部发育及预防脑退化的重要物质，一家人吃都合适。而天麻常用于高血压、神经衰弱、眩晕、血管性头痛、三叉神经痛等，有一定的改善睡眠、增强学习记忆力和加强免疫的作用。需要注意的是，这个汤煲给孩子的次数不用太频繁，另外血虚、阴虚人群不合适饮用本汤。

(责编：张文婷、连品洁)



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