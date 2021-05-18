必须时刻绷紧防疫这根弦

5月16日，安徽省六安市对裕安区有关单位和个人擅自接诊发热病人等违反首诊负责制的行为作出处理，辽宁省就营口市鲅鱼圈区疫情问责多人。流调信息显示，哨点失灵、防控失效、疏忽大意，使原本严密的防控措施变成形同虚设的“稻草人”，导致了此次散发疫情，教训深刻。

针尖大的窟窿能漏过斗大的风。此前一些地方在疫情防控方面出现了麻痹大意的苗头：本该是第一战线的卫生室、社区卫生服务站、诊所等基层医疗机构没有严格落实预检分诊制度，未能及时对发热患者登记和上报。一些公共场所光扫码不验码，测温变成虚晃一枪，对是否戴口罩睁一只眼闭一只眼。

早发现、早报告、早隔离、早治疗是经过实践检验有效的疫情防控措施，也是之前取得来之不易防疫成绩的关键。有名无实的防控措施是典型的形式主义，防控之战中的“稻草人”吓不跑病毒，反而会给疫情防控带来不可预见的风险。

当前境外疫情仍在持续扩散，国内疫情防控是一场持续的大考，现在远未结束，必须时刻绷紧这根弦。应从深处剖析此次疫情发生的原因，对相关失职岗位严肃问责、追溯失效环节，同时提升自身防控意识这个重要的精神“哨点”。

必须坚持未雨绸缪、底线思维，外防输入不松劲，内防反弹不懈怠。应更加严格地执行预检分诊、首诊负责制，提升对阳性感染人员的识别能力，实现发热或可疑人员的闭环管理，严格落实扫码、验码和测量体温等措施，确保更早发现、更高效溯源病毒，更从容应对愈加频繁的人员流动。（作者：陈尚营、陈诺，均系新华社记者）