广东省县级医院服务能力圆桌研讨会在穗举行

5月9日，由国家卫生健康委医政医管局指导，中国县域医院院长联盟、人民网·人民健康联合主办的“全国县级医院综合服务能力提升广东站交流会”在广州举行。会上召开了“广东省县级医院服务能力圆桌研讨会”，来自广东省卫健委、宜昌市疾病预防控制中心、中国县域医院院长联盟的相关领导以及省内各医院的专家围绕县级医院提高综合服务能力，促进高质量发展，完善医疗服务体系展开了系列讨论。

广东省卫生健康委医政医管处一级主任科员刘旭东在致辞中表示，提升县级医院服务能力要在五个方面做出更多努力，即加强县级医院的能力建设，提高专科技术服务水平，推动现代医院管理制度，优化薪酬制度改革，加强医共体以及信息化的建设。

刘旭东相信通过携手努力，可实现 90%以上的患者留在县域内就医的情况，同时这也是县级公立医院发展的一个既定目标。

湖北宜昌市疾控中心副主任张培在致辞中重点提到了健康中国的实现，要将“防、治、管”三个环节相结合，而串起防、治、管这条线，必须依靠信息化做支撑，做到全人群、全生命周期的管理，从而有效应对慢性病带来的一系列问题。

在主题报告环节中，刘旭东发表了题为“广东省县级医院服务能力提升计划介绍”的主旨演讲，他向在座嘉宾介绍了广东省“百县工程“三年行动计划项目的主要内容，并指出了县级医院下一步发展的重点。刘旭东表示，在硬件措施达到的基础上，重点是保证人才的落地以及信息化的发展。

中国县域医院院长联盟理事、医院发展专家委员会主任委员周生来在“县医院院长职业化的培训与县医院发展”的主题报告中提出，县级医院发展的短板是管理。他强调，传统公立医院必须由过去的行政化、官员化、学术化的管理体制和运行机制迅速转向职业化的医院管理模式。“像培养临床人才一样去培养职业化的管理人才是下一步县医院改革发展的关键问题。”周生来说。

佛山市中医院党委书记张斌分享的题目是“对口帮扶工作，培养带不走的医疗工作团队”。他指出，要以问题为导向，派出政治可靠、技术扎实的精兵强将，用心用情，因地制宜的做到精准帮扶，解决县级医院解决实际问题。

化州市人民医院党委书记黄泽红，以化州市人民医院的建设为例，分享了县医院建设在学科建设、人才培养以及党建下的医共体建设等方面的先进经验。

在自由讨论环节，来自不同医院、不同科室的专家提出了在县级医院发展过程中遇到的问题及困惑，并为广东省县级医院的发展积极建言献策。

广州市呼吸健康研究院副院长李时悦针对呼吸系统学科建设和适宜技术的普及发表了看法，他详细介绍了研究院建立的“科室、业务、设施、人员、管理和文化”等六个指标，称其是呼吸学科建设有力的抓手；广州市妇女儿童医疗中心妇产科主任医师禤庆山从关爱女性的角度出发，建议在县域医院推广一些可行的、适宜的项目。如建立宫颈病变的专科门诊、人流后关爱等等；中山大学第三附属神经科主任医师胡学强表示，提升县级医院的综合的能力，必须要提升医生的诊疗水平，具体可通过走出去、引进来以及上级医院定向培养的方式来进行提升。南方医科大学珠江医院事业发展部主任王志远指出上下级医院必须要建立科室和科室之间的紧密合作关系，使业务运作一体化，为基层留住人才。